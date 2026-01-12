菠菜配豆腐會長結石？一起吃更安全 醫揭「4類食物」才是元凶

記者鄭玉如／台北報導

許多長輩認為「菠菜配豆腐會長結石」，但事實並非如此。營養醫學專家劉博仁提到，菠菜搭配豆腐不會增加結石風險，兩者同時攝取時，草酸與鈣會先結合成「草酸鈣」，腸道無法吸收，直接隨糞便被排出，而結石往往發生於食用大量高草酸食物，對此分享「4類高草酸食物」，若反覆出現結石或不明原因關節痛，飲食需格外留意。

劉博仁在臉書粉專提到，豆腐（富含鈣）與菠菜（含草酸）一起吃，反而是保護身體的聰明吃法，當兩者在腸道裡相遇，草酸與鈣會先結合成「草酸鈣」，結合後的分子太大，腸道無法吸收，之後直接隨著糞便排出體外，並不會進入血液造成影響。

劉博仁解釋，結石問題往往發生於「單獨」吃了大量高草酸食物，或腸道功能不佳（例如腸漏症、油脂代謝異常），此時，過多的草酸鹽會穿過腸壁進入血液循環，一旦進入血液，草酸鹽若在腎臟沉積，就會造成結石，若隨著血液流動，卡在軟組織、筋膜或關節裡，可能引發如針刺般的慢性發炎與疼痛。

劉博仁提醒，如果平時吃得很養生，每天喝綠拿鐵、吃大量生菜，仍覺得關節莫名酸痛、肌肉僵硬、容易疲勞，可檢視飲食中是否有「4類高草酸食物」，蔬菜類包括菠菜、甜菜根、莧菜、瑞士甜菜；水果類有楊桃、奇異果（適量即可）、李子；堅果與種子則是杏仁、腰果、花生；其他類則是巧克力（可可含量越高的黑巧克力越多）、濃茶。

劉博仁表示，民眾不用過於害怕，只要掌握幾個原則，仍然可以享受美食，首先是「多喝水」，建議每天至少2000至2500cc，有助於稀釋尿液中的草酸濃度，避免「群聚」形成結晶；善用「鈣」來中和，吃高草酸蔬菜時，搭配富含鈣質的食物（如豆腐、優格、小魚乾），讓它們在腸道就先結合排掉；最後是改變烹調方式，水煮可讓草酸溶出，例如菠菜或莧菜汆燙後，把湯汁倒掉再吃，比直接生食溫和。

