菠菜「根部」最營養！9成人都丟掉 醫：滿滿的鎂、鐵

菠菜根部富含鐵、鎂等礦物質，營養價值甚至超越葉片，若在料理時直接切除丟棄相當可惜。中醫師余雅雯建議民眾處理菠菜時，可將根部表皮簡單刮除後洗淨切碎，與莖葉一同拌炒料理，就能完整攝取營養。

《本草綱目》上記載，菠菜根具有補血功效，能幫助改善氣色。 （示意圖／Pixabay）

余雅雯在《健康好生活》節目中指出，從中醫觀點來看，菠菜具有養血滋陰的功效，能達到利五臟、通血脈、止渴潤腸、滋陰平肝等作用。她特別提到，經常熬夜導致口苦口乾的民眾，很適合食用菠菜來調理身體。

《本草綱目》上記載，菠菜根具有補血功效，能幫助改善氣色。余雅雯進一步說明，根部所含的鎂成分有助提神並緩解疲勞，對於生活忙碌的現代人來說是很好的食材選擇。

食補料理達人林秋香也曾在節目上提到，雖然菠菜根吃起來會有些苦味，但富含維生素A。她建議將根部表皮做簡單刮除後，和莖、葉一同下鍋料理即可。

台灣癌症基金會官網資料顯示，菠菜根及近根一公分處為營養份最高的部位。若想去除農藥，可用清水浸泡片刻後再仔細沖洗。若選擇留紅頭根部食用，可用刀刮乾淨再沖洗；若不吃紅頭及根部而切除一公分後再浸洗，營養成份會有所流失。

