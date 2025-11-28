菩提山事業寒冬送暖 捐130萬、救護車予桃市府

菩提山事業有限公司捐贈救護車一輛。圖：市府提供

桃園市長張善政昨（27）日下午於市府前廣場，出席「菩提山事業有限公司捐贈桃市府消防局救護車儀式」，接受菩提山事業有限公司捐贈救護車一輛及社會救助金130萬元，並回贈感謝狀及救護車模型，感謝該公司熱心公益，充實桃市緊急救護及社會救助能量。

菩提山事業有限公司捐贈社會救助金130萬元。圖：市府提供

消防局表示，菩提山事業有限公司長期關注社會公益，多次捐助教育、社政及消防救災設備，此次捐贈價值322萬8366元的救護車一輛，將配發大溪分隊，進一步提升大溪區救護量能；社會救助金130萬元將由桃市社會救助金專戶分配支應救助桃園區弱勢民眾、提供弱勢民眾直接服務的第一線社工與社政人員安全團體意外保險、年節熱食券及幸福守門員支持方案等項目。

消防局指出，消防局自110年起已連續4年榮獲消防署「全國消防績優救護人員團體組」金質獎最高榮譽，今(114)年截至10月救護案件已逾10萬件，OHCA康復出院人數達146人，充分展現第一線人員的努力，感謝企業善舉共同投入，為桃市緊急救護量能帶來重要助力。

