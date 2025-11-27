菩提山事業捐桃市府救護車、救助金 張善政感謝強化緊救與社會救助能量

捐贈儀式。





桃園市長張善政27日下午於市府前廣場，出席「菩提山事業有限公司捐贈桃市府消防局救護車儀式」，接受菩提山事業有限公司捐贈救護車一輛及社會救助金130萬元，並回贈感謝狀及救護車模型，感謝該公司熱心公益，充實本市緊急救護及社會救助能量。

消防局表示，菩提山事業有限公司長期關注社會公益，多次捐助教育、社政及消防救災設備，此次捐贈價值322萬8,366元的救護車一輛，將配發大溪分隊，進一步提升大溪區救護量能；社會救助金130萬元將由本市社會救助金專戶分配支應救助桃園區弱勢民眾、提供弱勢民眾直接服務的第一線社工與社政人員安全團體意外保險、年節熱食券及幸福守門員支持方案等項目。

菩提山事業有限公司捐贈救護車一輛及社會救助金130萬元。

消防局指出，消防局自110年起已連續4年榮獲消防署「全國消防績優救護人員團體組」金質獎最高榮譽，114年截至10月救護案件已逾10萬件，OHCA康復出院人數達146人，充分展現第一線同仁的努力，感謝企業善舉共同投入，為本市緊急救護量能帶來重要助力。包括市府消防局長龔永信、社會局副局長陳茹文、桃園區長許敏松、大溪區長徐景揚、 菩提山事業有限公司釋宗皇法師及市政顧問曾榮鑑等均一同出席。

大合照。

