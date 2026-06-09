菩提澄園庇護工場 承載愛與信念
由臺南市政府輔導設立，位於麻豆區的菩提澄園庇護工場，由身心障礙者參與餐廳內外場服務，自成立以來秉持「給身心障礙者一個安心工作與學習環境」理念，陪伴庇護員工穩定學習與成長，透過實際餐飲工作訓練，協助庇護員工建立自信與工作能力，有機會被看見與自我實現，也落實臺南市長黃偉哲打造「希望家園」的願景。
菩提澄園的庇護員工「小本」，過去在小作所從事清潔用品相關代工工作，一一三年進入菩提澄園庇護工場後開始接觸餐飲服務，負責餐具清潔與外場送餐工作，做事認真細心，目前是餐飲部的重要助手。
每逢端午佳節檔期，「小本」會投入素粽製作的前置作業，協助清洗粽葉、切製素料等工作，雖然製作過程較繁瑣，他耐心完成每道工序，希望幫忙完成美味的素粽；透過在庇護工場的學習與歷練，小本逐漸建立自信。
小本下班以後喜歡玩電腦與畫畫，在就服員老師的鼓勵下，他的夢想是未來可斜槓成為畫家，有空時，他也會到媽媽工作的寺廟幫忙，是個貼心又孝順的好孩子。
菩提澄園庇護工場今年推出的端午節手工素粽，延續古早味精神堅持純手工製作，選用花生、香菇、栗子及素鴨肉等食材，搭配獨家秘製香料細火拌炒，香氣濃郁、層次豐富，從備料、清洗粽葉到包製成型，都由庇護員工共同參與完成；每一顆粽子都蘊含庇護員工們的努力與心意。
除端午素粽外，工場平時也提供便當、簡餐、火鍋，以及手工包子、老麵饅頭與堅果等產品，符合現代人養生的飲食觀念，讓消費者吃得安心健康，希望透過各界每一次的消費，給予庇護員工鼓勵，成為支持他們穩定成長的重要力量。
臺南市政府勞工局局長王鑫基表示，庇護工場不只提供身心障礙者工作機會，更是協助身心障礙者銜接一般就業市場的重要轉銜平台，誠摯邀請社會大眾藉著端午佳節的來到，以實際行動支持庇護工場，讓更多身心障礙者擁有安心工作的機會，也可以讓他們達到實現自立生活的長遠目標。
本巿庇護工場除菩提澄園庇護工場（06-5712342），還有展翼烘焙坊製作烘焙餅乾（06-2014060）；創義庇護工場（06-2150218）及吉茂庇護工場（06-2901348）以影印、印刷、客製化印刷為營業項目；喜憨兒台南庇護工場製作冷凍食品（06-2642527）；蓮心園庇護農藝工場栽種天然無毒蔬菜、辣椒（06-6876008）；小品食光烘培庇護工場烘焙品、客製餐盒、節慶商品（06-2221615）歡迎踴躍選購支持。
（臺南市政府勞工局廣告）
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