菩提迦耶慈濟會所 菩薩雲集聚福緣

慈濟從2023年開始，在印度菩提迦耶展開回饋佛陀故鄉的相關工作，承租當地的旅館作為會所，今年年中，因為參與職訓班的人數遽增，加上願意承擔志業工作的本地志工人數也越來越多，因此六月中旬，搬到空間比較大的香提飯店。最近海外志工趁著參與迦毘羅衛大愛村動土的因緣，順道拜訪了菩提迦耶的新會所，為這處新會所送來滿滿祝福。

慈濟在菩提迦耶的新會所，從原本的菩提飯店搬遷到了香提飯店，第一次迎接超過三十位海外志工光臨，沒想到法親才一入住，就遇到供電的難題

馬來西亞慈濟志工吳儀榮：「因為菩提迦耶這裡 ，他們很多人在偷電 ，搬到來這裡 大概是六個月左右，未曾有這麼多人來這裡(安單)，所以我們也沒有會想到，忽然間用電量會這麼高，好在有兩位來自馬六甲的師兄，幫我解決了這個問題。」

如同志工所言，菩提迦耶會所遇到的難題，總能關關難過關關過。慈濟從2023年2月開始在菩提迦耶踏出慈善足跡，這已是會所的第三次搬遷，為的都是要將善種子扎根當地慈濟

雪隆分會副執行長 蘇祈逢：「我們希望能夠在地化 能夠培養更多，尤其是年輕人 還有婦女們，讓他們有一技之長 ，希望他們可以從這種職能培訓 ，包括縫紉 或者這些技術上的提升，年輕人讓他們有機會，找到更好的工作。」

馬來西亞慈濟志工 陳美聰：「目前這一批(職訓班婦女)，她(們)就是天天來車校服，一個月下來 平均吧，大概有8000(盧比的收入)左右，這個(對她們)是一個很大的幫助。」

落實在地化，慈濟除了開辦各種職訓班，也鼓勵許多家庭自力更生，這天在眾多海外慈濟人的祝福下，也送出兩台攤車，希望能幫助兩個家庭有更好的收入

慈濟基金會副總執行長 林靜憪：「有一部(攤車)是要賣吃的，另一個 他覺得他要賣蔬菜，這個(賣)蔬菜也很棒，整個社區沒有人在賣蔬菜，所以這一攤要賣蔬菜，全家可以同享天倫 共創新生，所以我覺得今天特別地好。」

把握歲末年終難得的因緣，慈濟基金會副總執行長也代表上人，向菩提迦耶的本地志工道感恩，並分送五毛錢吊飾和福慧紅包，凝聚大家的向心力

慈濟基金會副總執行長 林靜憪：「今天送給你們的都是傳家寶，你們要好好珍藏 ，這是上人對你們最大的愛，跟對你們最大的期待。」

印度報導

