菩提迦耶歲末祝福 傳承竹筒歲月精神

在佛陀成道地印度「菩提迦耶」，慈濟歲末祝福溫馨舉行，上百位法師與村民、學生齊聚一堂，響應竹筒歲月的精神。

竹筒歲月的精神在菩提迦耶響起，來自各地的法師、村民、學生與志工齊聚佛陀成道之地，歲末祝福充滿法喜，用行動寫下最有力的祝願。

志工 安賈利：「會提醒自己日日存好心，日日做好事，這樣的善念，能讓人每天都感到快樂。」

法師們排列成象徵智慧與慈悲的菩提葉，提醒世人回歸覺悟本心的美好。

摩訶菩提禪修中心 Sumana法師：「我認為這不只是對所有僧侶，與大眾而言 意義非凡，對全世界的佛教徒來說，也都是非常美好的象徵。」

來到室內，蘇利普拉政府中學的學生演繹手語《感恩.尊重.愛》，一字一句都寫在眼神裡。

蘇利普拉政府學校學生 普加德：「我們一上台時有點害怕，我們有點緊張，只要我們努力，問題就能得到解決，我們努力學習，才能學到這個程度並來到這裡。」

馬來西亞慈濟志工 戴秉汶：「膚色不一樣，語言又不同，可是久而久之來說，真的你可以看到，這個孩子純真的一面，你可以看到真的他們像一片白紙，為了讓他們更快熟悉各個歌詞，就抄了那個歌詞(翻譯)給他們。」

愛麗絲計畫菩提迦耶分校(Alice Project Bodhgaya branch）的學生，則用手語傳達世界一家親。

愛麗絲計畫菩提迦耶分校學生 安凡妮：「從那首歌我了解到，我們應該一起幫助別人，而且裡面說 當你哭的時候，我比你更難過，為了實現我的夢想，我們需要一起努力。」

馬來西亞慈濟志工 陳淑卿：「本土志工有一些，其實是大部分，都沒有辦法明白，很明白英語，和我們的中文，所以主要是在溝通方面，所以很多的事情的接洽方面，都要透過一些本土志工來翻譯。」

在幕後付出的志工是活動順利的重要力量。擔任總務與交通協調的海外志工細心陪伴本土志工做中學。

志工 毘沙爾：「在總務工作上，我沒有先跟窗口請示，就把很多物品發放出去，這就是我犯的錯，吳儀榮師兄就提醒我，不可以這樣做，如果要做任何事情，一定要先告訴他，這樣才能把流程處理好。」

歲末祝福，為新年播下持續行善、共善共好的種子。

