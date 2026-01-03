菩提迦耶歲末祝福 手語演繹自利利人

印度菩提迦耶慈濟會所的歲末祝福，將在今天舉辦，有二所學校受邀演繹手語歌曲，學生們早在去年11月就開始練習，接下來的報導，帶您了解，他們如何克服語言隔閡，明白經文意涵，展現十足的道氣。

感恩尊重愛，慈濟人熟悉的手語歌，現在在蘇利普拉政府學校，同樣耳熟能詳，而且是用華文唱誦。

「在感恩中付出，自愛是報恩，付出是感恩。」

蘇利普拉政府學校學生 莉亞：「當師姑給我歌詞時，上面是用華文寫的，所以我就想也應該試著學習華文。」

接受慈濟人的邀約，40位學生，將在歲末祝福時上台演繹手語，從去年11月開始練習，三個月的時間，不單是會唱會演繹，他們還會寫。

馬來西亞慈濟志工 周麗雲：「擔心唱得不好，他們都會用，把那個歌詞用華語寫出來，而且都寫得非常端正，非常地好，這個就是讓我們感到很欣慰。」

這不是回家功課，莉亞每天在家都主動練習，也因為了解歌詞的意涵，她也不再傷害動物。

莉亞的哥哥：「以前都愛吃肉，認識慈濟後就不再吃了。」

愛麗絲計畫學校學生 拉魯：「就算不放音樂伴奏，我也記得歌詞。」

愛麗絲計畫學校也受邀參與演繹，30位同學們，熟記歌詞，從中學習到更多。

愛麗絲計畫學校學生 拉魯：「當我的朋友快樂時，我也會快樂，他哭時，我比他還難過，歌詞告訴大家，我們要尊敬長輩，我們要一直在一起。」

正式演繹前，僅有二次的彩排機會，從出場，到離場，二校學生有默契，對志工的指導，也都能一點就通。

馬來西亞慈濟志工 陳淑卿：「為什麼我們不能拖著腳走，因為當你拖著腳走，看起來就會沒精神，但若是好好的走路，就會很有精神。」

他們學到的不僅只是一首動人歌曲，在潛移默化中，也端正品行，人生的路，能走得更好。

