菩提迦耶歲末祝福 菩提葉隊形莊嚴道場

佛陀悟道的地方，也會有演繹，慈濟將在印度菩提迦耶，舉辦歲末祝福活動，今年特地在會所前面，要排出菩提葉的圖形，活動之前，志工一一拜訪寺院邀約法師加入一起成就菩提葉，也會安排車輛接送村民。希望各界都能透過，歲未祝福，一起發好願。

會所大門前，青年志工與慈濟人，拿著尺仔細量測，貼好地標，要呈現歲末祝福活動時，最壓軸的菩提葉圖騰。

馬來西亞慈濟志工 余根財：「紅色方面，是107位法師跟比丘尼現成的，他們是穿紅色的袈裟，旁邊我們儘量用藍色的，那個顏色就是用學生來呈現，所以藍色配紅色，會更顯出那個菩提葉莊嚴。」

廣告 廣告

如何讓312位法師和會眾，一出場，就能排出菩提葉，籌畫工作早在3星期前就展開，青年志工也從原本的浮躁嬉鬧，越來越謹慎行事。

馬來西亞慈濟志工 李仁粦：「這個站，第一個如果缺少兩三分的話，那24個位 它就缺少五六吋的差距，所以他們聽後，接下來就用更用心。」

青年志工 Amrit Raj：「我學到要團結，因為團結就是力量，沒有團結，就無法完成任何事。」

馬來西亞慈濟志工 陳思隆：「真的很投入，很用心，真的是把握每分每秒，我們當下就是要把圖騰給做好。」

要成就這件美事，需要眾人合心，慈濟志工走訪寺院邀約法師參與。

「在會所前，會排菩提葉，就會像這樣。」

這已是慈濟在菩提迦耶第三年舉辦歲末祝福活動，法師們都認同，即使需要早起報到，也願意配合。

馬來西亞慈濟志工 郭糧鳴：「天氣很冷，法師也是很願意來，法師就是講信用，他講來，他一定會來，所以這個方面，我覺得法師給我很多信心。」

同時，也來到長期關懷的村莊，告知將派車來接送，思龍加村，村長立即答應，牧羊女村的村民們也很期待，在拉胡納加爾村，則是引起了騷動，村民們有不同的想法。

「要兩台巴士 (兩輛車 哦 )，你們有確定嗎。」

馬來西亞志工 吳儀榮：「我以為他們不來了，原來他是說他想要兩輛巴士，100位要過來，因為當初是我們的(林)金燕師姊，在那邊服務醫療方面的社區，所以這次我們去邀約他，他告訴我們，我們已經很久沒有來，他們很想念我們。」

由一台車，主動增加到二台，愛的存款在菩提迦耶，豐盈又富足，人人都期待，與慈濟緣起不滅。

更多 大愛新聞 報導：

貧富懸殊世代鴻溝 改造達拉維貧民窟難題

菩提迦耶慈濟會所 菩薩雲集聚福緣

