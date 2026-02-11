菩提迦耶英文班 廚餘製酵素淨化環境

印度菩提迦耶慈濟會所，志工為英文班學生，開設一堂環保酵素教學。當地對這個其實很陌生，有些人看到廚餘，也不敢碰。志工從去年起就試著帶動，希望菩提迦耶是全印度最乾淨的村莊。

「OK，每個人做一罐。」

英文班學生，人生第一次。

「放到上面，按照這個先。」

「你放這個，之後聞起來是香的。」

再寫上日期，就是等待。

馬來西亞慈濟志工 戴秉汶：「我最希望孩子們學到的，不只是如何來製作這些環保酵素，而是培養一分愛地球，惜物愛物的心。」

廣告 廣告

環保酵素課，用的是蔬果廚餘。在慈濟菩提迦耶會所任職的滿都，一開始滿是問號。

印度志工 滿都：「上次我打算丟掉的時候，師兄跟我說，這個不要丟，這個有用，所以我把它取出來，心想，對，這個有用，師兄說，這個有用，你拿去做實驗，我說，喔，好啊，師兄又說，你把它混合之後再使用，所以我沒丟掉，我把它留著，後來做了實驗，我從去年開始做酵素。」

馬來西亞慈濟志工 吳儀榮：「我已經在去年的7月開始呼籲，可是當時好像沒有什麼人要理睬我，我看到這次英文班的學生，他們比較有受教育，所以我就從這方面下手。」

僅是知識落差，等待半年也值得。這應是菩提迦耶，第一桶問世的環保酵素。分裝後，有了名字。

「酵素撲滿，酵素撲滿，酵素撲滿，這是酵素撲滿。」

歡樂的行進隊伍，最後把酵素倒入湖中。改善水質，也藉此做為社區環保宣導。

印度志工 索努：「我覺得非常開心，因為我們的土地和池塘，很快就會變乾淨了，我正期待著那一刻的到來。」

馬來西亞慈濟志工 吳儀榮：「菩提迦耶有這麼多的村民，每人一人一瓶的酵素倒進去湖的話，到時候整個菩提迦耶，我相信會是全印度最乾淨的村莊。」

更多 大愛新聞 報導：

訓練AI系統學習 印度擁20萬"資料標註員"

年邁體衰視茫茫 晚年黯然幸遇善知識

