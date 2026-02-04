菩月樂齡公益信託捐贈150萬元 張善政肯定深化獨居長者關懷

菩月樂齡公益信託捐贈150萬元。





桃園市長張善政4日主持市政會議，頒發「玉山銀行受託菩月樂齡公益信託捐贈新臺幣150萬元感謝狀」，並感謝玉山銀行受託管理之「菩月樂齡公益信託」捐贈，支持桃園市推動獨居長者相關服務，讓生活上有需要的長者能獲得實質協助與溫暖關懷。玉山銀行長期投入社會公益，持續關注弱勢族群需求，無論在交通車、輔具購置或多元照顧服務上，皆給予社會穩定而重要的支持。

社會局指出，隨著臺灣邁入超高齡化社會，人口結構快速轉變，獨居長者已成為社會共同關注的重要族群。截至114年11月底，桃園市列冊獨居長者人數達5,462人，市府除持續完善社會安全網，更需結合民間力量，攜手投入更多資源與關懷，共同守護長者的生活安全與尊嚴。

社會局表示，展望115年度，市府將配合社會安全網政策，持續整合各項網絡資源，透過跨局處、跨領域合作模式，強化通報、關懷與服務銜接機制，並發展符合在地特色的高齡友善服務。市府目標是結合公私部門力量完善社區體系，落實「在地安老、安心生活」的政策願景，打造樂活老化的宜居城市。

