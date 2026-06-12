菩薩車溫馨接送 陪伴母親環保遠憂慮

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桃園這位老母親，20多年來走不出喪子之痛，6年前又面臨臥床丈夫往生，再度陷入喪偶悲傷，過程憂鬱症纏身，她是慈濟志工「藍美雅」的媽媽，隨著種種因緣，美雅離開職場後，重心全放在家中二老身上，為了陪伴媽媽走出人生陰霾，開啟了親自接送、做環保之路，也開出了一台菩薩車，讓附近長輩共同有了安心、安身的依靠。

慈濟志工 藍美雅：「我弟弟26歲的時候往生，他如果現在在應該50歲，那因為媽媽那時候從他離開之後，就憂鬱症，對，那我們就是想說，要讓她延緩退化。」

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慈濟志工 藍美雅：「然後本來就是照顧著爸爸，那爸爸那時候臥床，後來他(民國)109年往生之後，那雖然老夫老妻，可是總覺得就是好像，另外一半沒有了，她就是頓時失去重心。」

「平常是去做環保。」

慈濟志工 藍美雅：「一開始是先載媽媽來，然後因為筱慧師姊都在環保站負責香積，她現在沒有去香積，可能也有空就問她要不要一起來，那她也一口答應，所以我們一開始是先3個人，那阿照師姊是後來才加入的。」

慈濟志工 藍美雅：「是環保救了我媽媽，不然她3次小中風，你看她現在還可以那麼健康。」

藍美雅的媽媽 藍呂寶蓮：「(她為什麼帶妳來做環保) 嗯很快樂，孝順孝順啦，我女兒很孝順。」

慈濟志工 藍美雅：「那個世間財沒有賺，我都要來帶她來賺這個功德財，她這樣才會越來越健康。」

環保志工 呂阿照：「她是個孝女啦，妳看沒有上班來這邊做環保，都帶她媽媽來做。」

環保志工 楊筱慧：「沒有她我就不能來，現在不可以騎車。」

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