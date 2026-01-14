菩薩道上互扶持 迷茫人生以愛導正途

新加坡慈濟志工「李德福」，2011年接觸慈濟至今，十多年來不退道心，更常常把握機會參與國際慈善、或者賑災。這一路來，他感恩大姊(李玉玲)的接引、太太「郭仁黛」的支持。李德福更感恩，因為一次旅行，在台灣某間旅館看到大愛台，改寫了他原本迷茫的人生劇本。

慈濟志工 李德福：「(現在要去哪裡)，我們要去南洋(樂齡長青館)，南洋搬那個醫療的東西。」

慈濟志工 李德福：「我不是在慈濟 我就是在家啦，我不會有空的時間去找朋友，我有空的時間就是慈濟 慈濟，上人有講一句話，不怕你壞 怕你不改，你不改你就完蛋了，所以你要改，真的改了 不一樣的人生。」

說起年輕時，李德福15歲行為偏差、17歲被法官判進青年感化院2年2個月。26歲開計程車賺錢，卻過著迷茫的日子。

慈濟志工 李德福：「就去找我以前的朋友，他們做工就是 全部都是做偏了，所以就跟他們在一起 心就迷了，我每天都喝酒的，一有錢就想要去賭，越賭越慘 錢越借越多。」

李德福的太太 郭仁黛：「有一天他就是到天亮才回來，敲那個門很大聲 我就開，可能當天他是輸錢，(他說) 妳走開 衰啊，我娶妳這個老婆沒用，賭什麼就輸什麼，那個眼神 妳看了很怕的，好像在吃掉妳這樣，就發脾氣啊 就一拳揍我，剛好(打到)我的眼睛這邊黑青，為了家庭 我一直忍住就對了，不要去想這麼多。」

2011年，一場原本單純的家庭旅行，成為他人生的轉捩點。那次，他無意間在台灣旅館的電視上，看見了大愛台。劇中的浪子回頭故事，觸動了李德福，彷彿看見自己的影子。

慈濟志工 李德福：「我看他 對他的媽媽，對他的老婆啊，真的看了很生氣，真的非常生氣，為什麼這個男人這樣，人家對他這麼好，他為什麼不會悔改，那就忽然間自己(意識到)，你看這部戲 你會生氣，這個男孩子做的東西，跟你有什麼分別，轉頭看到我老婆在睡我隔壁，我看她的臉 心裡很對不起她，聽到上人講 做人要懂得怕，不可能人家受苦 你在享受，做人沒有這樣的道理，其實這句話 真的很進入我的心，那時候都自己跟自己講了，不可以 我回去新加坡 我一定要改。」

李德福在大姊接引下，積極參與慈濟活動；穿上灰衣志工服，斷絕損友關係、也戒除菸酒賭。說到做到、更要持之以恆。

李德福的太太 郭仁黛：「沒有相信他 真的，每次講給他三個月，給他一個月的時間，他都不會改。」

慈濟志工 李德福：「一開始她不認同，因為我做慈濟，我看慈濟這個方向是真的很好，能改變我 我也想要跟她一起同行。」

從讀書會、做環保，夫妻同行菩薩道十多年，郭仁黛更支持李德福走向國際做慈濟。

慈濟志工 李德福：「因為我在新加坡，我很少接觸這樣的苦難眾生，我感覺我那時候二十多年，是很迷失人生，這個義診跟這個大米發放，就是讓我看 到我是個很(有)福的人，因為方向已經正確了，那時心就是想要跟著這個師父而已，所以我進來慈濟啊，我就很用心做，真的很愛慈濟，真的很愛做慈濟，我甘願付出。」

曾經，李德福對家庭不聞不問，如今他珍惜每一次與家人相聚的時光。

慈濟志工 李德福：「真的我是我從小到大，我就沒有去行孝，現在我會想的時候，我爸爸媽媽已經離開我十多年了，所以很遺憾，沒有機會去報恩給他們，我現在要用我這個健康的身體，是我父母給我的，我做的 我要迴向給我的父母。」

