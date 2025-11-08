華中橋保母車自撞翻覆「四輪朝天」 車頭全毀6人送醫

今（8）日凌晨一點多，台北萬華的華中橋發生一起保母車翻車事故，駕駛因為查看導航，沒有注意路況自撞分隔島，車頭全毀。警消獲報到場，立即將受傷的駕駛及5名乘客送往醫院治療，所幸皆無生命危險。

一名29歲孫姓駕駛8號凌晨一點多開著保母車，車上載有5名乘客，準備前往新店朋友家中休息，途中行經華中橋時，疑似低頭查看導航，一時分心沒注意路況，整台車自撞分隔島當場翻覆，四輪朝天倒在路中央，由於撞擊力道猛烈，車頭全毀，零件也噴飛散落一地。

車上6人分別受到擦挫傷、骨折、腦部出血等傷勢，警消到場後立即將傷者送往醫院，乘客被抬上擔架表情相當痛苦，所幸都沒有生命危險，員警也在一旁指揮交通，協助控制車流。

自撞車輛車頭全毀，車尾也因撞擊變形。圖／台視新聞

台北／呂珮岑 責任編輯／馮康蕙

