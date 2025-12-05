華中橋奪命機車彎平均3天1車禍 李翁月娥盯雙北府1個月交改善計畫

跨越新北中和區與北市萬華區的華中橋機車道疑因設計不良常有奪命事故。（圖／讀者提供）

新北市議員李翁月娥今（5）日表示，來往新北中和與台北萬華的華中橋機車引道，長期存在設計瑕疵，一個路段平均3天就一場車禍，問題長期被忽視，必須請雙北市政府交通與工務局聯繫處理。

新北市議員李翁月娥（圖）要求雙北交通局與工務單位能在一個月內提出改善計畫。（圖／翻攝自李翁月娥臉書）

近期李翁月娥接獲一名心碎的女兒小安（化名）陳情，直指10月24日晚上8點多，小安爸爸載著彌月蛋糕準備分送給親朋好友，沿著華中橋從中和往萬華騎車時在機車道自摔，送醫時昏迷指數僅僅三分，又合併顱內出血、顱骨骨底骨折，不到24小時就撒手人寰。

家屬在29日到事故現場牽回摩托車時，發現橋上護欄有大量撞擊痕跡，還直擊另一名騎士也在同處自摔，恐怖情節宛如「抓交替」，更讓家屬難過痛批，這裡根本是設計不良奪命。

據了解，早期這條路汽機車道並行，但2018年為了配合增設汽車匝道，搞得原本機車引道需要拐三個彎才能接回原本的路線，不只因彎繞增加行車難度，路幅變窄也搞得一不留神就擦撞連連，連2019年6月增設的紐澤西護欄也被撞得傷痕累累。

李翁月娥指出，除了必須檢視這段路是否存在設計上的瑕疵外，公部門也必須以專業、責任、生命安全為優先，全面檢視並改善華中橋的危險路段，讓同樣的悲劇不再重演。

李翁月娥強調，已要求新北市政府交通局長及工務局長找來台北市政府相關部門研商，一個月內必須以專業提出具體解方，絕不會就這樣算了。

