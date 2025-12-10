華中橋機車道成"死亡彎道"? 議員轟:改回原本直線道

生活中心／綜合報導

華中橋中和往萬華的機車道，2018年截直取彎之後，被指控成了死亡彎道，陸續發生死亡事故。10月還有阿公原本開心去分送外孫女彌月蛋糕，卻在過彎處自摔身亡。死者家屬悲痛、難以接受，今天跟議員實地會勘，質疑機車道連續三個彎道設計不良，是導致事故的主因。

從新北中和往台北市區，騎機車要過台北市華中橋，就得先過機車3彎，不到200公尺的距離，彷彿進入賽道，2019年就有騎士來到這，車速放慢了，還是摔出去，差點命喪輪下；今年10月24日，洪先生的岳父，也是受害者之一，事發當天準備去分送小孫女的彌月蛋糕，沒想到直接葬送性命。已故騎士女婿洪先生：「他（岳父）騎乘經過這裡的時候，車速並不快，這個彎度很斜，這幾乎是一個折角，11月29日的時候，我上來要把我岳父的車牽下去的時候，馬上就有一個妹妹騎車直接過來，車速也不快，她就撞了一下，就在這個分隔島倒了下來。」

從空拍圖看，2018年截直取彎之後，機車道改成3個連續彎，再接回華中橋，儘管施工當下，路寬、彎道曲率，都符合標準，但頻頻有騎士摔車，自摔進汽車道，加裝護欄效果也不大，甚至摔出人命。民視記者林莉：「機車騎士們通過兩個彎道之後，大魔王其實在這，第三個彎這邊，還有這顆樹遮蔽視線，儘管騎士們車速已經放慢，還是很危險，可以看到紐澤西護欄那邊，通通都是擦撞痕跡。」日常騎車，卻比考駕照還難，議員帶著市府單位、跟受害者家屬，重回橋上，機車道旁邊的人行道，煞車痕明顯好幾條，劉耀仁說希望北市能正視道路設計，不讓憾事再度發生。





台北市議員（民）劉耀仁：「原本直行萬華的機車道，從直線變成增加3個死亡3連彎，如果沒有辦法改彎取直的時候，我們就學中正橋跟光復橋一樣，汽車跟機車共同使用車道。」台北市新工處主秘陳炳麟：「包括交通以及橋梁的硬體設施，給我們3個月的時間去評估。」現場護欄確實傷痕累累，騎士們行經這路段，困難重重，而且也會怕怕的，市府承諾，會即刻會勘、處理，不只汽車方便，也不讓華中橋的機車3彎，成了機車版的玩命關頭。





