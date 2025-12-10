華中橋死亡三連彎 騎士頻自摔

台北市華中橋中和往萬華方向機車引道彎道，死亡車禍意外頻傳。台北市議員劉耀仁10日指出，該路段護欄布滿新舊撞擊痕跡，顯示並非個案意外，他在民國108年已經警告市府此處「死亡三連彎」的急彎設計易釀憾事，市府卻未改善，要求交通局評估能否改彎取直。新工處表示，3個月內從橋梁結構到交通方面全面檢討，並提出改善方案。

劉耀仁指出，連結台北市萬華區與新北市中和區的華中橋，自107年增設汽車匝道，將直線車道改為俗稱「死亡三連彎」的三段急彎動線後，大小事故頻傳，每年幾乎都至少有1件自摔死傷事故，今年10月24日也發生1起死亡事故。

死者家屬昨於現場陳述，當天家人沿華中橋從中和返回萬華的家時，當時無下雨、車速也不快，但行經近乎「折角」的機車引道彎道時，卻自摔且傷重不治。後續於同月29日返現場牽車時，同一處又有另名騎士自摔自撞，雖非死亡事故，但足以反映該處事故頻率異常。

劉耀仁指出，他早在108年質詢時即針對彎道提出警告，為增設匝道，原有機車道空間被壓縮，動線被迫改為三段急彎後，彎道視距不足，騎士進彎前難以及時掌握路況，且出彎處缺乏實體分隔設施，機車一旦失控，可能滑入汽車道相當危險，但新工處至今僅增設護欄，從多起死傷事故來看，市府未從根本改善，三連彎設計和動線仍需正視。

劉耀仁要求交通局與新工處會同外部專業團隊，針對三段急彎能否改彎取直，恢復原有直行機車道，並立即啟動專業道路安全評估，若機車道無法取直，就比照光復橋或中正橋，開放汽機車共用車道，現行機車道改成行人步道。

新工處主祕陳炳麟表示，該引道為方便汽車接入水源快速道路，將原本的直線車道改成了彎道，且經過市區道路規範設計，若要改變並不容易，因為牽涉到橋墩落點位置等因素。

陳炳麟強調，發生憾事北市府責無旁貸，會依照議員與家屬建議，從橋梁結構或交通方面全面檢討，會在3個月內研議出改善方案，目前評估截彎取直至少要半年，改成汽機車合流是較可行的解決方案。