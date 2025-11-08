華中橋深夜驚險車禍！駕駛「看導航」自撞翻車6傷
台北華中橋，今（8號）凌晨也發生驚險車禍，一台休旅車失控翻覆，造成車上六人骨折和割傷，被送往醫院治療，而休旅車駕駛則供稱，是因為邊開車邊看導航，沒注意到車況，導致自撞翻車。
橋面上一台白色休旅車翻了個底朝天，佔據了一條車道，仔細一看，車尾部分凹陷，車頭更是早已被撞的所有零件噴飛四散，近乎全毀，汽油還沿路漏了滿地，就怕再度發生危險。
員警在現場指揮交通，並通報拖吊車前來現場先將車輛吊起，避免影響通行，驚險車禍意外就發生在今日凌晨1點多台北華中橋上，駕駛聲稱當時開車時正在看導航，沒注意到車況，一不小心自撞翻車，而當時車上除了駕駛外，還載有五名乘客。
醫護人員到場後，趕緊將傷者抬上擔架送醫，6人身上分別有骨折及割裂傷情形，所幸送醫後沒有生命危險，警方後續也對駕駛實施酒測，確定沒有酒駕情形，車內也無違禁品，至於詳細車禍原因，還有待調查釐清。
更多東森新聞報導
轎車行駛華中橋爆胎變「碰碰車」險撞騎士
釣客華中橋下赫見有人飄在新店溪 警封鎖現場採證
華中橋2騎士接連闖紅燈 過彎「默契」驚險出腳滑行
其他人也在看
百萬翻車！凌晨北市華中橋「保母車自撞翻覆」四輪朝天 6人送醫
即時中心／林耿郁報導今（8）天凌晨1點多，北市萬華區華中橋，發生一起自撞翻車車禍；一輛要價上百萬的保母車，駕駛疑似因為分心，不慎撞上分隔島後翻覆，四輪朝天，車上6人受傷，幸好均無生命危險。民視 ・ 12 小時前
國道3車連環撞慘況曝光！故障車臨停遭追撞「滿地散落物」…2人受傷送醫
國道3號北上181.1公里龍井路段發生連環車禍，今日（8日）清晨4時許，一輛休旅車因故障臨停在外側車道，遭後方小貨車及另一部轎車追撞，釀3車事故，造成2人受傷，幸好傷者經送醫治療均無生命危險，目前警方正在釐清肇事責任歸屬。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
查看導航釀禍！華中橋休旅車自撞翻覆 車上4男2女輕重傷送醫
台北市萬華區驚傳翻車事故，8日凌晨1時許，1名29歲的孫姓男子，駕駛七人座休旅車行經華中橋時，疑因查看手機導航系統，未注意車前狀況，導致車輛自撞分隔島後翻覆，路人見狀立刻報案；警消獲報後趕抵現場，經檢傷後發現車上4男2女分別受到骨折及割傷等傷勢，隨即被送往台大及雙和等醫院救治，所幸經醫師治療後並無生命危險。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
馬習會10周年 馬英九籲賴總統懸崖勒馬「讓兩岸遠離戰爭」
昨天是馬習會十周年，前總統馬英九強調，這場會晤是「兩岸交流制度化」的最高實踐。他呼籲賴總統，應立即懸崖勒馬，讓兩岸遠離戰...聯合新聞網 ・ 13 小時前
玉里「劉神父二手屋」回收場陷火海 濃煙竄天際
玉里「劉神父二手屋」回收場陷火海 濃煙竄天際EBC東森新聞 ・ 11 小時前
多車道左轉未先駛入內側車道 警追上提醒不停要多罰 男辯沒聽見敗訴
不少民眾可能忽略！依道路交通管理處罰條例規定，在多車道右轉彎，不先駛入外側車道，或多車道左轉彎，不先駛入內側車道可處600至1800元罰鍰。楊姓男子今年5月間開車行經台1線苗栗縣通霄鎮路段左轉128線道時，因車輛未先駛入內側車道被執勤員警目睹，員警開警車從後方追上並鳴笛、廣播要求楊男停車，否則將會再自由時報 ・ 10 小時前
彰化3千尾「先頭烏」現殺現賣！饕客擠爆塭仔港
彰化縣漁民李文德、李浩仁父子昨天立冬在彰化外海捕獲數量高達3000尾肥美的先頭烏，今天（8日）上午9點在塭仔港開賣，已有不少老饕獲得消息準備提早到場搶先開買，現場買氣強強滾。漁民指出，濕的野生烏魚卵價格，約為每台斤1200元到1800元，預料將掀起搶購熱潮。自由時報 ・ 11 小時前
颱風鳳凰逼近 稻作未熟台東農民盼老天垂憐
（中央社記者盧太城台東縣8日電）颱風鳳凰逼近台灣，2期稻尚有大部分未成熟無法搶收，農民盼老天垂憐能躲過災情。台東區農改場呼籲農友強化防範措施。中央社 ・ 10 小時前
扯！越籍移工住飯店爆走痛扁同居女友 還拔掉避孕器
越南籍移工阮姓男子與同為越籍的女友小河（化名）結識後在台灣交往同居，但阮男某日突然爆走，在與女友入住飯店時，不只徒手還拿起椅子痛扁小河，並拔除小河左手內側避孕器，導致小河多處受傷、骨折。小河嚇到報警後，阮男被起訴，苗栗地院法官近期依家暴傷害罪判處阮男有期徒刑5個月，如易科罰金，以1000元折算1日。自由時報 ・ 10 小時前
不到90萬也能開進口純電車！Hyundai Inster超殺價格登場
（文／Nick Lin）在台灣車市眾多話題之中，若提及11月最受矚目的討論焦點，那絕對莫過於Hyundai於今日（11/6）發表首批限量只有500台的純電掀背小車Inster。 直接鎖定「百萬內」純電車市場，定位在Kona Electric之下，這款以韓國暢銷小車Casper為基礎開發的純電版本，不僅透過品牌質感與進口身份突顯價值，還以「小車格、大實用」的德韓設計精神，為台灣車壇投下一枚震撼彈，在加上國內所規劃的EV400-A、EV400-B與EV450三種車型陣容，以及最低只要89.9萬元就能入主的低門檻，無疑將成為「超親民進口電動車」的最強競爭者。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 2 天前
MLB道奇「日籍三本柱」助奪冠！揭開大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希豪華座駕收藏｜名人車庫
日前大聯盟洛杉磯道奇隊在世界大賽勇奪冠軍，全城沉浸於熱烈的慶祝氣圍中。道奇能完成二連霸，隊中三位日本選手──大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希功不可沒。大谷翔平在國聯冠軍系列賽奪下MVP，山本由則以3場勝投拿下世界大賽MVP，展現壓倒性實力。離開球場後，三位日籍球星在座駕選擇上，也展現各自獨特品味，本文帶你一同盤點「日籍三本柱」的愛車。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
Luxgen n⁵計畫告吹？Foxtron Bria頂替登場
Luxgen品牌在近年轉向電動世代，2023年推出全新n⁷純電車款，並於2024年開始交車，成為不少台灣人的電動車首選，而第二輛車n⁵近期持續有少量新車掛牌上路，但是Luxgen遲遲尚未透露上市消息，甚至有傳言指出納智捷可能不會賣這輛n⁵，沒想到這項傳言現在恐成為現實，因為根據消防署電動車緊急救援手冊的名稱來看，其市售車將更名為「Foxtron Bria」，意味著之後將會直接以Foxtron品牌來銷售這輛車。傳聞指出以鴻華先進Model B為基礎開發的Luxgen n⁵恐怕不會上市，將由Foxtron Bria頂地登場。鴻海集團與裕隆集團在2020年共同出資，成立「Foxtron鴻華先進科技」，而n⁷就是以鴻華先進開發的Model C為基礎所打造的市售車款，而第二輛車n⁵則是以Model B為基礎所打造，原先的合作模式是由鴻華研發、裕隆代工，最後由Luxgen擔任品牌銷售，但現在有傳聞指出Luxgen納智捷品牌負債沈重，這個品牌原本由裕隆汽車所持有，未來將易手鴻海集團，也就是說原本研發、代工、銷售三方分開的模式將不再存在，由鴻海集團掌控一切。 目前這廂消息還僅存於傳聞階段，從消防署「電Carture 車勢文化 ・ 1 天前
台灣神秘金主敏實集團 出資200億買下Nissan全球總部大樓
曾經「雷諾－日產聯盟」是全球汽車的風光巨人，如今日產（Nissan）反而得靠賣位在橫濱的總部大樓回籠資金。令人驚訝的是買樓神秘金主竟是台灣出身、宜蘭太平山伐木工人之子所創立的「敏實集團」。日產總部大樓970億日圓（新台幣約196億元）賣給台灣投資方；日產再「售後回租」20年。日本賣資產補血，台灣汽配大廠不只施出援手、還與車廠保持了良好的關係。鏡報 ・ 1 天前
Honda 跨界跑旅 ZR-V 新年式配備升級！強化動感風格 台灣確認年底見
已確認將在今年底舉辦的 2026 台北新車暨新能源車大展登場的 Honda 跨界跑旅 ZR-V 近日在巴西迎來新年式版本，透過配備升級來強化競爭力，當地僅提供 Touring 單一車型選擇，售價為 214,500 雷亞爾，約台幣 124.7 萬元。自由時報汽車頻道 ・ 5 小時前
快訊／國3竹崎路段嚴重車禍！小貨車「高速追撞」2人送醫不治
國道三號南下291公里處，也就是靠近嘉義竹崎鄉路段7日上午10點20分左右發生車禍，消防局獲報後派遣人車前往救援，國道警方趕抵現場後已先行將南下車道封閉，目前現場還在排除中，警方建議用路人提早改道。詳細車禍原因還要釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
墾丁慶生天人永隔！他駕特斯拉0煞車 遭撞夫妻恐截肢
墾丁慶生天人永隔！他駕特斯拉0煞車 遭撞夫妻恐截肢EBC東森新聞 ・ 1 天前
最新畫面曝光！特斯拉「砲彈式擊中預拌車」…大片煙塵中又撞倒4貼機車
屏東縣恆春鎮麥當勞前的路口6日下午發生一起慘烈車禍，一輛特斯拉行經該處時不知何故高速撞上前方的水泥預拌車後，再失控波及一輛機車，造成26歲特斯拉駕駛李男傷重不治，同車的妻子、2名4歲小孩輕微擦傷、意識清楚，被波及的機車騎士蔡男（33歲）與後座妻子（33歲）雙腿骨折，同車的2名分別為6歲、5歲的孩子輕微擦傷，目前最新車或畫面也已曝光，當時特斯拉不知何故高速衝撞預拌車，現場揚起大片煙塵，緊接著再波及到三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／錢沒亂花？車圈曝：詐團超跑「投資眼光」超專業
太子集團遭美國檢方以跨國詐欺與洗錢罪正式起訴，台北地檢署掌握情報後火速出手，一口氣查扣多輛價值連城的超跑。從法拉利到Bugatti，這批車的身價高到令人咋舌，數量之多、品牌之稀有，甚至讓網友直呼：「這根本比超跑嘉年華還精彩！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／「頭扭180度」畫面曝！國道貨車卡分隔島…滴血拖出他 DJ全目睹
國道一號南下310公里處，今（7）日上午7時33分，發生一起嚴重車禍，一輛貨車不明原因橫跨3線道，遭後出追撞180度扭頭，刷壞一整排分隔島，現場凌亂不堪，事故造成嚴重回堵；第一視角畫面光，知名電台DJ宏琨差幾公分就在擊中範圍內，他回憶當下直呼：「差點閃尿」，擦肩死亡決定去拜拜。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
尖峰時間故障頻傳 北捷還是「世界最可靠地鐵」？ 直擊北捷應變現場
台北捷運今年以來多次在尖峰時段發生故障，截至10月26日，各營運路線共計發生46起延誤事件，原因包括天候、旅客行為以及電聯車故障。其中，老舊的文湖線異常事件多集中在上班尖峰時段，造成通勤延誤。文湖線採無人自動駕駛，一旦訊號異常便會啟動保護模式暫停行駛，雖能確保安全，但尖峰通勤族經常因此陷入交通困境，該如何提升系統穩定性、降低故障率，將是北捷亟需面對的挑戰。TVBS新聞網 ・ 1 天前