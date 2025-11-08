華中橋深夜驚險車禍！駕駛「看導航」自撞翻車6傷

休旅車翻車。（圖／東森新聞）





台北華中橋，今（8號）凌晨也發生驚險車禍，一台休旅車失控翻覆，造成車上六人骨折和割傷，被送往醫院治療，而休旅車駕駛則供稱，是因為邊開車邊看導航，沒注意到車況，導致自撞翻車。

橋面上一台白色休旅車翻了個底朝天，佔據了一條車道，仔細一看，車尾部分凹陷，車頭更是早已被撞的所有零件噴飛四散，近乎全毀，汽油還沿路漏了滿地，就怕再度發生危險。

肇事車被吊離。（圖／東森新聞）

車輛翻覆。（圖／東森新聞）

員警在現場指揮交通，並通報拖吊車前來現場先將車輛吊起，避免影響通行，驚險車禍意外就發生在今日凌晨1點多台北華中橋上，駕駛聲稱當時開車時正在看導航，沒注意到車況，一不小心自撞翻車，而當時車上除了駕駛外，還載有五名乘客。

醫護人員到場後，趕緊將傷者抬上擔架送醫，6人身上分別有骨折及割裂傷情形，所幸送醫後沒有生命危險，警方後續也對駕駛實施酒測，確定沒有酒駕情形，車內也無違禁品，至於詳細車禍原因，還有待調查釐清。

