華中橋「危險機車彎」死亡事故多！ 遭批設計差不改善

華中橋機車引道的設計，再度引發用路人不滿。光是今年就已經發生多起事故。（圖／東森新聞）





華中橋機車引道的設計，再度引發用路人不滿。光是今年就已經發生多起事故，其中兩起奪走騎士性命，如今再被質疑彎道空間不足、視線受阻，機車族怒批，為了汽車匝道施工，犧牲機車安全，呼籲市府應截彎取直，立即改善。

家屬重回事故現場，指著護欄上累積的新舊擦痕，情緒難以平復。死者女婿表示，岳父就是在這個彎道摔車喪命，甚至他當天要來牽岳父的車時，還親眼目睹另一名騎士摔在相同位置，凸顯彎道設計存在重大風險。

家屬批評，政府為了讓汽車多一條方便的匝道通往萬華，卻把原本直行的機車道改成三段連續大彎，機車流量明明也很大，卻得承擔更高的事故風險。他們希望市府正視事故與傷亡數據，還給機車騎士一條安全的路。

實際現場觀察，華中橋機車道有三段急彎，其中一處彎道更被護欄與上方樹木遮蔽視線，一旦前方騎士摔車，後方車輛極易追撞。從空拍畫面更清楚看到，整段機車道被迫脫離主橋面，繞行大彎後才重新接回，讓通勤族怨聲載道。

議員指出，2018年前的華中橋機車道可以筆直通行，但汽車匝道增設後便成了如今的「連環彎」，多次要求改善卻都無下文。他呼籲新工處應優先評估截彎取直，若不可行，也應比照中正橋、光復橋，開放汽、機車共用車道。

對此，新工處回應，將會與相關單位研議，承諾三個月內提出完整改善方案。不過用路人擔憂，議題容易隨時間淡化，屆時若被擱置，機車族的安全恐怕又將被忽視。

