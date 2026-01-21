華中橋「死亡三連彎」事故頻傳 北市府擬拓寬機車道彎度趨緩

台北市華中橋自民國107年增設汽車匝道，並將機車直線車道改為三段急彎動線，造成事故頻傳，被稱為「死亡三連彎」。（圖／台北市議員劉耀仁研究室）

台北市華中橋自民國107年增設汽車匝道，並將機車直線車道改為三段急彎動線，造成事故頻傳，被稱為「死亡三連彎」。市議員劉耀仁指出，他在108年已警告市府急彎的設計易釀車禍，市府卻未從根本改善，最近再建議截彎取直。北市新工處21日回應，目前計畫將機車引道的人行道改為車道，藉以拓寬車道寬度，使得機車道彎度趨緩。

華中橋為連結台北市萬華區與新北市中和區要道，市府自107年增設汽車匝道銜接水源快速道路，為了配合新匝道路型，將原本往台北方向的機車直線車道改為三段急彎動線，豈料造成大小事故頻傳。

根據警方最新數據統計，華中橋去年死亡事故有2起，車禍受傷或24小時後死亡則有35起。劉耀仁指出，他在108年質詢時即對彎道向市府提出警告，市府為增設汽車匝道，讓原有機車道空間被壓縮，動線改為三段急彎後，因彎道視距不足，導致騎士進彎前難以及時掌握路況，出彎處又缺乏實體分隔設施，機車一旦失控就有可能直接滑入汽車道，這樣的設計形同將行車風險轉嫁給騎士。

劉耀仁表示，雖然死傷事故頻繁發生，但市府卻僅增設護欄，沒有從根本改善三連彎設計和動線問題，他在去年底再次明確要求市府，不要再以符合市區道路規範設計為由當擋箭牌，必須會同專業團隊啟動完整的道路安全評估，研議能否將機車道截彎取直。

新工處去年12月允諾會依照議員與事故死者家屬建議，全面檢討橋梁結構與交通狀況，在3個月內研議出改善方案。新工處規設科長陳百慶昨回應，目前評估其一方案於汽車匝道下方至堤防處新設人行天橋，並將既有機車引道的人行道改為車道，藉以拓寬機車車道寬度，增加彎道半徑長度，使得機車轉彎程度趨緩。

陳百慶說，因方案涉及於堤外新設橋墩柱，還須與河川水利管理單位討論是否符合《水利法》相關規定，所以目前改善方案尚未底定，無法預估具體工期。

另外，有民眾建議直接取消機車道，才能將傷亡數降到最低。陳百慶則表示，取消後汽機車將混流，因涉及交通議題還須與交通單位討論。

