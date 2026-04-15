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華亞科土地開發案 鄭文燦律師詰問關鍵證人廖力廷現轉折
CNEWS匯流新聞網記者楊雅惠／台北報導
前桃園市長鄭文燦被控在任內的「工五工業區擴大方案」涉不法案，桃園地方法院14日再度開庭審理，傳喚全案關鍵證人廖力廷進行交互詰問，廖力廷在鄭文燦辯護律師詰問下，對於偵查期間受藥物副作用影響導致「記憶混淆」、「時序紊亂」多有語塞，鄭的律師認為，廖力廷在起訴書中多項關鍵指控「是出自自己的臆測」或「記錯了」，嚴重動搖檢方的指控基礎。
根據《上報》報導，鄭文燦的辯護律師披露，廖力廷在庭上自爆，偵查階段接受訊問時因服用藥物產生副作用導致記憶力混淆不清。因事隔久遠記憶模糊，許多當時的證述竟是依照檢、調提供的資料才勉強「拼湊」而成。
針對檢方指控鄭文燦涉嫌收賄以變更土地開發方式，辯護律師也當庭提示多份桃園市政府內部函文與歷次的會議紀錄。律師認為，紀錄顯示，不論是鄭文燦本人或是市府公務員，從始至終都堅持「自辦市地重劃」必須取得100%土地所有權人同意，立場始終一致，從未鬆動。
面對鄭文燦的律師質疑為何在檢察官詰問時配合稱「市府推動方向符合期待」，廖力廷在律師提示文件證據後，不僅承認鄭文燦始終堅守立場，最後更對自己的前後矛盾證詞僵住，只能尷尬回應：「我無法回答」。而對於關鍵的106年9月7日會議的結論，白紙黑字顯示，市府堅持依照「都市計劃農業區變更使用審議規範」，要求華亞重劃會必須取得全部土地所有權人同意書，才能自辦市地重劃，對於這個結論，廖力廷在庭上改口說對於他們是不利的。律師認為，由證人詰問看出，雙方並沒有合意。
鄭文燦的辯護律師提到，關於外界關注的500萬現金交付情節，廖力廷今天的證述也與起訴書版本有重大出入。廖力廷坦言，當天是在鄭文燦回到官邸前，由其父廖俊松自行將黑色手提袋塞進桌下，自己是「臆測」鄭文燦知道袋內有錢，且他在鄭文燦進入客廳後隨即被支開，完全沒聽到父親與鄭文燦提及土地開發事宜。律師認為，廖力廷的說法意外與鄭文燦始終主張「遭廖俊松丟包、當晚未談及開發案」的辯詞不謀而合。
鄭文燦的辯護律師指出，廖力廷曾於偵查末期指控鄭文燦退還包含500萬賄款與600萬政治獻金的1100萬元，並聲稱是因為看到「行動蒐證畫面」才回憶起來。然而，當辯護律師指出卷內根本沒有所謂「107年8月13日行動蒐證畫面」時，廖力廷當庭改口稱：「那我應該記錯了」。此外，針對檢方指控鄭文燦因得知遭監聽而改變立場採「全區區段徵收」，廖力廷則清楚表示，這完全是「自己推測與監聽有關」，根本沒有任何證據可以佐證。
鄭文燦律師團表示，交互詰問完成後，儘管主詰問的檢察官過程一再鼓勵廖力廷回答得很好，但廖力廷面對辯方律師的反詰問，在在顯示對都市計畫專業流程的生疏、對關鍵情節的「臆測」以及對證詞真實性的動搖，已成為庭訊焦點。審判長於交互詰問過程中也表示，檢察官至今都尚未說明本案期約的時間跟期約的具體內容為何，對於是否符合法律構成要件也會是一大重點。律師團指出，法界人士觀察，廖力廷身為本案關鍵證人，其證詞的可信度在今日庭訊後已大打折扣，檢方試圖勾勒的犯罪圖騰，缺乏實證支持。
照片來源：鄭文燦臉書
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