華亞科擴大案大復活？ 張善政：規劃捷運長庚線突破

因司法爭議停擺一年的華亞科技園區擴大案，可望重新啟動。桃園市長張善政證實，市府將以捷運長庚線作為突破口，結合公共建設推動園區擴大，至於前市長鄭文燦涉賄案，張善政強調，司法歸司法，市府將專注於城市發展。

停擺1年大復活？捷運帶動 華亞科擴大案有望重啟

停擺多時的華亞科技園區擴大案，即將重啟。這起位於桃園龜山的開發案，過去曾因地主樂善寺反對區段徵收而停擺，加上前市長鄭文燦涉收受華亞科東側農地地主等人500萬元賄款，推動進度一度全面喊卡，如今市府規劃重新啟動。

桃園市長張善政表示，華亞科技園區聚集多家國際大廠，不少業者希望就近擴廠，但周邊可用土地有限，華亞科擴大案成為關鍵解方。市府將結合捷運長庚線（即銀線規劃），透過交通建設引導城市發展，使開發兼具公共利益的正當性。

桃園市都發局長江南志也指出，整體發展，包括捷運銀線未來的可行性規劃，其實可能都必須透過這塊土地，串聯至A7站及體育大學。

至於前市長鄭文燦涉賄案，張善政於23日回應表示，司法部分尊重司法，市府將專注於推動建設。

桃園／呂珮岑 責任編輯／蔡尚晉

