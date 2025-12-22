「華亞科擴大案」復活 劉世芳樂觀其成

桃園市長張善政接受《中國時報》專訪，首度揭露要透過捷運銀線，讓因前市長鄭文燦涉貪案而停擺1年半的「華亞科技園區擴大案」敗部復活，「弊案歸弊案，建設不能斷」，強調產業發展不能等。內政部長劉世芳22日率團拜訪張善政時也表明樂觀其成，雙方都認為要與大地主樂善寺妥善溝通，都發局將彙整相關資料和最新動態，於農曆年後拜訪廟方。

劉世芳昨率內政部次長董建宏、國土署長吳欣修及國家住都中心董事長花敬群拜訪張善政，訪團關心「林口工五擴大案（華亞科技園區擴大案）」，雙方交換意見，都認同應妥善與最大地主樂善寺溝通討論。張善政也提及後續林口特定區將配合捷運路線等引導發展，市府將會通盤規畫，內政部也表達樂觀其成。

與會的都發局長江南志指出，華亞科擴大案審議已到最後一哩路，只要內政部都委會大會同意，都市計畫就能順利通過，但關鍵就卡在樂善寺意願，內政部也要求要跟廟方積極溝通，允諾若能順利推進會加速排程審議，張善政在會中也提到鄰近高科技產業用地需求急待滿足，不該被弊案卡關。

江南志認為，樂善寺用地夾在A7站重劃區和華亞科技園區中間，有縫合兩區、改善環境和交通的必要性，都發局將彙整周邊發展方向和最新動態，以及推案遇到的瓶頸、廟方在意事項等，備妥資料後於農曆年後拜訪廟方交換意見，希冀能重新商議出大家都能接受的推動方案。

經發局指出，憑藉機場物流與北台灣人才優勢，桃園工業地產交易規模長年占全台逾3成，今年光是龜山區就有許多科技及傳產業者投入新廠及中心擴建，更有許多廠商規畫設立算力中心，加速推升桃園工業土地剛性需求與開發價值，北桃園向經發局投資服務中心申請尋地案就有34件、將近52公頃。

樂善寺則指出，尚不清楚市府開發方向，鄭文燦任內曾因反對被畫為工業區的聲浪導致案件擱置，至於能否配合捷運開發仍要尊重信徒意願，強調土地都是信徒捐贈，且涉及有主和無主墓遷葬等複雜問題，「很麻煩，不是講好就好！」