華亞資源循環園區啟動「垃圾不落地」新型態清運，龜山清運效率全面升級。

桃園市龜山區因位處北側，家戶垃圾收運後必須運送至中壢欣榮焚化廠或觀音榮鼎生質能中心處理，單趟行駛距離約 20 至 25 公里，往返需時逾 1 小時。為避免清運班次延誤，現行作業需仰賴大埔轉運站暫置垃圾。然而，多年來轉運站周邊承受噪音、異味及車流量等環境負擔，環保局已規劃於 115 年底讓大埔轉運站正式退場。

環保局表示，為強化龜山區清運效率並降低居民生活衝擊，環保局將於 115 年 第3季啟用華亞資源循環園區，並導入「垃圾不落地」示範模式。透過勤務重新配置、人力調度與清運車輛增購，全面採行「換車不換人」作業；清潔隊員在完成第一趟收運後，將滿載車輛停放於園區，由同組隊員換開空車進行第二趟；原滿載車則由專責人力開往欣榮焚化廠或榮鼎生質能中心傾卸。新模式可縮短龜山區清運往返時間，並有助改善尖峰時段垃圾車久候及路段壅塞的情形。

環保局進一步說明，硬體方面，華亞園區將結合龜山區資源循環中心整合，興建全新的龜山區清潔隊部。新建物以綠建築理念規劃，包含更舒適的隊員備勤與休息空間、環保車輛專屬停放區，以及作為示範用途的環境教育展示區。園區未來將兼具清運調度、資源循環展示與教育推廣的複合功能，提供在地居民更穩定的環境維護服務。

環保局強調，大埔轉運站退場與新模式啟動，是提升龜山區清運量能的重要工程。待華亞園區全面運作後，可有效減少道路污染風險、降低異味與噪音問題，同時改善清潔隊員的工作環境並樹立桃園市優質清潔隊部的典範。

