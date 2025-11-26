華人之光！鍾潔希開唱倒數 2度登滾石雜誌「珍惜每一步」

鍾潔希即將在12月於馬來西亞開唱。（星音符製作提供）

大馬歌手鍾潔希將於12月20日登上家鄉馬來西亞首都吉隆坡舞台開唱，個唱進入倒數，喜事齊發，推出《聖誕療癒音樂》專輯、繼八月接受國際樂壇權威的滾石雜誌專訪，近日又再度登上該雜誌的「本月注目新歌手推薦」新聞報導，三個月內二度被報導。

鍾潔希也搶先公布演唱會嘉賓創作歌手易桀齊，並預告演唱會彩蛋連連，鍾潔希《我就是我世界巡迴演唱會》12月20日將在吉隆坡Mega Star Arena 舉行。鍾潔希日前才以華語新歌〈我就是我〉榮獲美國樂壇音樂盛典ICM「亞洲流行音樂獎」，近日二度登上國際樂壇權威的滾石雜誌報導，更在聖誕前夕推出《聖誕療癒音樂》專輯，喜事接踵而來，鍾潔希開心表示很感恩，這些的鼓勵都是支持我繼續向前行的動力，會更珍惜著每一步。

廣告 廣告

鍾潔希即將在12月於馬來西亞開唱。（星音符製作提供）

她將12月20日將在家鄉馬吉隆坡的Mega Star Arena KL舉行的「我就是我世界巡迴演唱會」，鍾潔希表示對她而言意義非凡，吉隆玻是我最熟悉、也是最希望站上的舞台，心情充滿著緊張與期待，開唱倒數，除了持續練唱外，每日規律的運動則是必做的事，藉由每天3小時打乒乓，加強對心肺、反應、肌力，更能確保腰圍不長贅肉，維持最佳體態。

鍾潔希即將在12月於馬來西亞開唱。（星音符製作提供）

她也開心公布演唱會嘉賓易桀齊，提到兩人好交情，鍾潔希誇讚他是一位非常有才華、對音樂認真又堅持的創作歌手，他曾為她製作了兩張華語專輯《愛在轉瞬間》和《沒有淚的天空》，「是我音樂路上非常重要的夥伴，對我來說，這次合作是一種很特別的再相遇，當兩份真誠的音樂在舞臺上結合，一定會讓演唱會增添更多溫度與感動。」

更多中時新聞網報導

黃志博攜手小農 上架安心蛋

小雪到 進補以平補滋陰為原則

子瑜返鄉開唱哽咽 TWICE暖心相伴