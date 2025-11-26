華人之光！鍾潔希開唱倒數 2度登滾石雜誌「珍惜每一步」
大馬歌手鍾潔希將於12月20日登上家鄉馬來西亞首都吉隆坡舞台開唱，個唱進入倒數，喜事齊發，推出《聖誕療癒音樂》專輯、繼八月接受國際樂壇權威的滾石雜誌專訪，近日又再度登上該雜誌的「本月注目新歌手推薦」新聞報導，三個月內二度被報導。
鍾潔希也搶先公布演唱會嘉賓創作歌手易桀齊，並預告演唱會彩蛋連連，鍾潔希《我就是我世界巡迴演唱會》12月20日將在吉隆坡Mega Star Arena 舉行。鍾潔希日前才以華語新歌〈我就是我〉榮獲美國樂壇音樂盛典ICM「亞洲流行音樂獎」，近日二度登上國際樂壇權威的滾石雜誌報導，更在聖誕前夕推出《聖誕療癒音樂》專輯，喜事接踵而來，鍾潔希開心表示很感恩，這些的鼓勵都是支持我繼續向前行的動力，會更珍惜著每一步。
她將12月20日將在家鄉馬吉隆坡的Mega Star Arena KL舉行的「我就是我世界巡迴演唱會」，鍾潔希表示對她而言意義非凡，吉隆玻是我最熟悉、也是最希望站上的舞台，心情充滿著緊張與期待，開唱倒數，除了持續練唱外，每日規律的運動則是必做的事，藉由每天3小時打乒乓，加強對心肺、反應、肌力，更能確保腰圍不長贅肉，維持最佳體態。
她也開心公布演唱會嘉賓易桀齊，提到兩人好交情，鍾潔希誇讚他是一位非常有才華、對音樂認真又堅持的創作歌手，他曾為她製作了兩張華語專輯《愛在轉瞬間》和《沒有淚的天空》，「是我音樂路上非常重要的夥伴，對我來說，這次合作是一種很特別的再相遇，當兩份真誠的音樂在舞臺上結合，一定會讓演唱會增添更多溫度與感動。」
其他人也在看
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 6 小時前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
36公分最萌身高差！鍾欣凌、信《藍調時光》嘉義甜約會
36公分最萌身高差！鍾欣凌、信《藍調時光》嘉義甜約會EBC東森娛樂 ・ 17 小時前
深夜愛放閃1／ØZI緊摟辣模女友！ 在柯震東家樓下「臉貼臉」濃情蜜意超甜膩
11月13日晚間10點多，ØZI與Jane以及一名女性友人共乘一車前往柯震東家的酒吧聚會，3人一待就是近5個小時。隔日凌晨3點左右，眾人陸續步出酒吧，Jane立刻抓住ØZI的手臂，整個人緊貼他身側，十足小鳥依人。ØZI隨後也順勢摟住Jane的小蠻腰，兩人緊貼彼此，就這樣一路走到路口等...CTWANT ・ 11 小時前
30歲祈錦鈅突拋離婚震撼彈！掰了2年圈外尪 發聲：注定孤軍奮戰
30歲女星祈錦鈅被封為「國民女神」，起初以模特兒身分在網路打開知名度，後來才以歌手身分踏入演藝圈，而祈錦鈅在2023年跟圈外男友閃婚，不料在今年5月遭到爆料離婚，當時她才駁斥傳聞，沒想到今（25日）拋出震撼彈，證實已經簽字離婚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬獎2025／金馬62得獎名單「5個演員獎」分析：曾敬驊得獎、這些大咖都說話了！
2025年第62屆金馬獎，已在頒獎典禮上公布所有得獎名單。今年金馬獎演員獎項的得獎名單一字排開，你是不是也發現了同樣的給獎邏輯？本文整理「5個演員獎」（包括影帝張震、影后范冰冰、男配曾敬驊、女配陳雪甄與新演員獎得主馬士媛）的得獎勝出原因分析，一起來討論。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
平常超理性，一談戀愛就變工具人的星座TOP4：天秤愛到忘了自己，「這星座」全心付出到自己累壞
有些星座平常超理性、講道理一把罩，朋友有事他們分析得頭頭是道，但一談戀愛——理智全關、情緒全開，秒變「愛情工具人」。什麼都幫、什麼都做，還怕對方太累、太煩、太辛苦。今天就來看看，這四個「理智歸零、愛到不行」的星座 TOP4！bella儂儂 ・ 8 小時前
遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者
藝人羅志祥的經紀人小霜陪伴彼此20多年，兩人的情誼昇華像是家人一般，小霜多年前透過試管嬰兒生出混血寶寶，卻長期遭外界謠傳孩子的生父是羅志祥。面對不實流言，她今（26）日在IG主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，一併終結多年謠言。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
范冰冰逃稅仍奪影后！周玉蔻痛批「創道德無恥記錄」：金馬獎廢了算了
中國女星范冰冰2018年捲入逃稅風波遭中國封殺，日前以電影《地母》風光奪下金馬影后，一句「我想重新來過」感動不少觀眾。不過資深媒體人周玉蔻對此相當不滿，質疑此舉是否等於台灣政府鼓勵逃漏稅，激動直言：「世界知名逃稅醜聞女主角，居然成為台灣的今年金馬奬影后，金馬奬評審瞎了眼了嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
深夜愛放閃2／艾薇、吳霏「520」又摟又勾愛滿滿 林逸欣與另一半「亞洲蹲」搞笑曬愛
不只他們愛深夜放閃，「G奶子瑜」祈錦鈅與曾被爆婚變的老公 A 先生，9月才被本刊拍到感情依舊火熱。兩人深夜走出夜店後一路牽手依偎，A 先生更貼心幫老婆提包包。走著走著，他竟在大街上直接吻起祈錦鈅的頭髮，完全不管旁人眼光，身旁友人則像對兩人不顧旁人放閃早已習以為常...CTWANT ・ 11 小時前
SJ神童「40歲還叫神童」？阿妹、蔡依林也中招！2天3百萬人圍觀爆笑妙答
SJ神童「40歲為何還叫神童」？阿妹、蔡依林也中招，2天3百萬人圍觀爆笑妙答！造咖 ・ 1 天前
坤達還沒回歸《玩很大》 KID曝錄影氛圍「陰陰的」
Energy坤達近期捲入閃兵役案，先前傳出他即將回歸《綜藝玩很大》主持崗位，正好主持人之一的KID林柏昇，26日參加麥卡貝新節目《真料理兩鍋論》記者會。KID表示，目前坤達還未回歸錄影，但他和吳宗憲都有給予關心。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
2026新劇《Climax》河智苑睽違4年回歸...搭檔朱智勛演「政壇夫妻檔」輔佐老公選總統！Nana、吳正世、車珠英集結展開權力鬥爭！
《Climax》（韓語：클라이맥스）為韓國Genie TV原創電視劇作品並由ENA電視台預定於2026上半年播出的月火連續劇，在近日正式官宣出演卡司，確定由朱智勛、河智苑、Nana、吳正世、車珠英主演！並由曾以電影《救贖》拿下第55屆百想藝術大賞新人導演獎的李智原擔任編劇與導演。本劇以韓國龐大的財閥界與娛樂圈為背景，講述一對懷抱無限野心的夫妻，為了登上各自人生的巔峰而不惜互相踐踏的激烈生存記。《Climax》預計在2026上半年首播！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
女星採訪到一半出事了！無預警失血「馬志翔出手救援」 記者會突中斷
開播廣受好評的大愛劇《我們六個》改編自駭人聽聞的「李月桂案」，近日將在華視播出，演員馬志翔和黃薇婷今（25）日出席餐敘，馬志翔劇中演出大渣男，與小三搞婚外情最後又被小三用電鍋砸死，可恨之人必有可恨之處，他表示這陣子播岀之後壓力很大，因為害怕觀眾太入戲不敢出門，飾演大姐的黃薇婷坦言到現在還是不敢把劇看完，情緒激動到在記者會上突然流鼻血。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
韓劇熟面孔殞落！南韓「國民爺爺」李順載過世 享耆壽91歲
南韓「國民爺爺」李順載（이순재）是電視劇中的熟面孔，不過近年因健康狀況不佳鮮少公開露面，今（25）日傳出他於凌晨逝世，享耆壽91歲，家屬也證實這項消息。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
徐若瑄抗癌走過手術開唱 「我沒有放棄」台下哭成一片
徐若瑄23日在Billboard Live Taipei開唱，她為了曲目安排，「潛水」在粉絲社群兩個月，改編了多首歌曲，準備了20分鐘的不插電演出，也首次挑戰吉他自彈自唱，展現滿滿誠意。Yahoo娛樂訊息 ・ 2 天前
顏曉筠車禍「白家綺代打救火」！ 與老公對戲笑場NG
儘管是臨危受命，白家綺透露也對角色狀態瞭若指掌，身為《好運來》的忠實觀眾，她強調顏曉筠的演出無可取代，「但我相信大家會體諒、會接受，現在的任務就是希望能幫助劇情線好好收尾，不讓觀眾失望。」白家綺也更謝謝正在拍攝《阿松與阿暖》的劇組，因為她兩邊拍戲的關係，...CTWANT ・ 2 小時前
陳漢典、Lulu喜上加喜！粉絲敲碗成真 嗨喊：特別棒
陳漢典、Lulu喜上加喜！粉絲敲碗成真 嗨喊：特別棒EBC東森娛樂 ・ 2 小時前