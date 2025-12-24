華人之光！ 鍾潔希 吉隆坡閃耀開唱

華人之光，衣錦還鄉華麗開唱！大馬療癒系歌手鍾潔希日昨在馬來西亞首都吉隆坡Mega Star Arena舉行《我就是我世界巡迴演唱會》，睽違十年，再度登上家鄉舞台，鍾潔希頂著榮獲國際大獎ICMA殊榮，衣錦還鄉開唱，老公Joshua驚喜上台，獻花，兒子馬傑飛全程伴舞演出，現場則有來自世界各地的熱情粉絲齊聚，讓鍾潔希數度淚崩「感恩大家一路的相挺，讓我能持續的走在歌唱路上，這份盛情，我會永遠的珍藏心中」，也開心預告明年將來台與粉絲歡聚！

廣告 廣告

大馬療癒系歌手鍾潔希在馬來西亞首都吉隆坡Mega Star Arena舉行《我就是我世界巡迴演唱會》，現場來自美加、歐洲、澳洲、星馬、中港與台灣的粉絲齊聚，現場座無虛席，熱力爆錶，鍾潔希則以多變的造型唱跳，為演唱會帶來連連彩蛋，而睽違十年的吉隆坡個唱，鍾潔希歌唱路上不停的蛻變，以英文歌在歐美樂壇，連連傳捷報，今年更以華語新歌《我就是我》榮獲美國樂壇音樂盛典ICMA《亞洲流行音樂獎》，同時半年內二度登上國際樂壇權威的滾石雜誌報導，成功的打進國際樂壇，眾多國際媒體紛紛接力報導，包括美國權威電視臺FOX、CBS、NBC、ABC等新聞網，都給予好感度滿滿的報導，讓鍾潔希的演藝視野大進階，此次在家鄉開唱，深具意義，也是在歌唱生涯中的一個重要里程碑！

為了讓粉絲驚艷，演唱會有四個造型，每一套都代表不同的舞台意境，「鑽石傳奇女戰士」象徵力量與勇氣！「雪花女神」則融合馬來傳統元素，新娘裝的呈現典雅與祝福，鑲滿著超過兩萬顆水晶亮鑽！而「夢幻花仙子」造型，由1000朵大小花朵打造，象徵生命、重生與療癒力量！還有「赤焰公主」造型，以火熱的紅色，巧妙設計多種機關，如變形金剛的任意變換多種風貌！（圖片提供：星音符製作）