華人入籍考試少寫一個冠詞 被判「英文不行」未過關
川普總統執政以來，移民政策在各個方面均在收緊，其變化不僅存在於明面上的大規模逮捕非法移民，在申請綠卡、申請入籍等方面，政策也更加嚴苛。華人移民律師表示，近日有華人參加入籍考試，因為少寫一個冠詞，被移民官以「英文不行」為由判定未通過考試。
南加州移民律師許俊良指出，移民局（USCIS）公布最新公民考試制度，10月18日開始執行。新的公民考題不僅數量增加，難度也有提高。不僅如此，移民官在執行評分時也更嚴格。他近日陪一位華人參加入籍英文考試，因為少寫一個冠詞，考試沒有通過。
許俊良說，這位華人當時遇到的題目是美國最大州，正確答案是「the biggest」，但是他漏寫冠詞，只寫了「biggest」。結果面試官稱其「英文不行」。他那次考試未通過。許俊良說，考試過後他與這名華人「復盤」考試失敗的原因，要求客人加強冠詞用法。第二次英文考試，這名華人終於通過了。
許俊良認為，移民局這樣的作法有點「把簡單的事情弄複雜。」因為當事人已經寫出了關鍵詞。
根據美國歸化入籍考試政策，英文考試有兩次機會，若都不通過，則入籍申請會被拒絕。根據移民局官網，公民歸化入籍考試分為兩部分，一部分是英文測試，包含英文讀、寫、說的能力測試；第二部分為公民測試，內容為美國歷史、美國政府等。移民局表示，從10月中旬後提出入籍申請者，將採用新的題庫與規定。新的考試從100題增至128題，新增許多近代與當代有關的歷史題目，涵蓋層面更廣，這也意味著取得公民身分的難度提高。
此外，許俊良表示，在未發布任何公告的前提下，移民局取消了南加州地區（其他地區不詳）的「同一天入籍宣誓」儀式。所有申請人在通過了筆試、面談等申請流程後，必須等待數天甚至數月，參加集體歸化入籍宣誓儀式。
此外，影響民眾入籍的因素還包括綠卡持有人在海外居住超過180天。許俊良稱，法律意義上，這樣的綠卡持有人無法達到「持久居住美國的意圖。」除非給出特別證明或理由，否則入籍申請可能失敗。此外，申請人若有「道德瑕疵」，入籍申請也很可能失敗。這些「道德瑕疵」包括家暴、盜竊輕罪等。許俊良稱，移民局現在特別重視申請人是否有過被逮捕紀錄，審查變得非常嚴格。
