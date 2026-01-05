華人區商場7旬婦被毆打、搶劫 路人見義勇為 結果...

南加華人聚居區爾灣（Irvine），日前發生一起暴力搶劫案件，七旬婦人在商區停車場被歹徒毆打、搶劫。一位見義勇為的路人當場追趕嫌犯，經過搏鬥後成功奪回受害者的錢包。據悉，嫌疑人已被抓捕。

據KTLA電視台報導，一名女子因涉嫌暴力搶劫被當局逮捕。爾灣市警察局確認，嫌疑人是25歲的橙市（Orange City）居民Stheysi Radilla-Espinoza。

案發在2025年12月下旬，案發地址位於爾灣Grocery Outlet商店停車場，當時74歲的女性受害者被嫌犯盯上。警方稱，嫌疑人Stheysi Radilla-Espinoza接近受害者，雙方發生暴力沖突，期間，劫匪毆打老婦人，並奪走她的錢包，得手後試圖逃離現場。

案發時，現場一名路人目擊搶劫過程，他挺身而出，奮力追趕嫌疑人。經過短暫搏鬥後，見義勇為者成功奪回被搶的錢包。Stheysi Radilla-Espinoza逃離現場，警方在附近區域搜查後，發現她藏身於附近一家電影院，並將其逮捕。

Stheysi Radilla-Espinoza因搶劫、虐待老人及毆打罪被拘押。對於路人的勇敢行為，爾灣市警察局指出︰「我們絕不希望任何人身處險境，但我們感謝那些挺身而出，幫助受害者並協助逮捕嫌疑人的社區成員。」

