華人城市「雪球麻糬」7美元吃到飽 排80分鐘也甘願

Nuo Mochi麻糬專賣店，幾乎每天都吸引大批排隊人潮。（記者謝雨珊／攝影）

蒙特利公園市近期掀起「麻糬（麻糍）旋風」。這家去年底新開的麻糬專賣店Nuo Mochi，憑藉外觀圓潤如雪球、咬起來軟嫩Q彈、內餡豐富驚人魅力，讓這顆麻糬意外在網上爆紅。即便排隊時長動輒一至兩小時起跳，依然擋不住「麻糬控」朝聖，只為搶購那顆被網傳「咬開就是驚喜」的神祕雪球。

這波熱潮的核心，在於其「視覺系」的剖面。與傳統麻糬多以厚皮包裹少量餡料不同，這家店的麻糬走「好吃又大碗」的路線，一顆麻糬約7美元，卻分量驚人，深得許多華人的心。根據Nuo Mochi，每顆麻糬都是手工現做，低糖無添加，以保證新鮮和最佳口感。

廣告 廣告

單價約7美元 吃1顆就飽

住在巴沙迪那市的吳小姐，為一嘗店內麻糬，並帶多顆與親友分享，近日再度到場排隊購買。她表示，當天僅點單就排了約25分鐘，之後等待出餐仍需一個多小時，「等候時長比剛開業時好一些，但還是排很久。」吳小姐指出，正是因為第一次品嘗時留下深刻印象，覺得口味相當驚豔，才會選擇再次造訪，並甘願排隊等候。

這是吳小姐第二次造訪，她介紹，這裡的每顆麻糬，差不多都是拳頭大小，一個人吃完一顆，很容易就飽了，建議兩人分食一顆比較合適。她也提到，雖然店家建議當天食用，但她因為真的吃不完又不想浪費，於是將基本款如紫米、芋泥放到隔天，沒想到外皮依然Q彈，讓她訝異。不過，水果款的隔夜吃，口感就真的不太好。

有網友在社群平台哀號，直言該店人氣火爆，「我去了三次，每次都得排80分鐘起跳，最後等不了就離開。」也有嘗鮮過的網友認為，雖然麻糬口味確實出色，但排隊時間過長，整體而言不太值得，建議等人潮退去後，再前往較為合適。

吸引顧客回購的除了麻糬本身，內餡的多樣性也是原因之一。Nuo Mochi提供近30種口味的內餡，風格偏「亞洲」風味，包括芋泥、紫米、水果、巧克力、花生及鹹蛋系列等，選擇多樣。

草莓、髒髒巧克力、青提 銷量最高

記者詢問店員最受歡迎的麻糬口味時，一名在現場製作麻糬的華裔店員表示，銷量最高的前三名，分別是草莓、髒髒巧克力及青提（綠葡萄）口味。

巧克力愛好者吳小姐這次一次購買多顆「髒髒生巧團子」。她表示，麻糬內包裹一大塊紮實且帶有微苦可可香的生巧克力，與軟Q的糯米皮搭配完美，非常喜歡。她上次也嘗試過「草莓波波」，覺得草莓與奶油乳酪（Cream Cheese）的酸甜層次令人印象深刻。

另有網友指出，人氣口味「茉莉青提」的綠葡萄分量十足，一顆麻糬就能吃到六至七顆，但茉莉香氣不明顯。對此，店家在小紅書回應，原本的「茉莉青提麻糬」並不含茉莉，已將名稱更改為「抹茶青提乳酪麻糬」。

隨著麻糬人氣持續飆升，Nuo Mochi官方表示，將很快在外送平台上架，讓顧客可以提前預訂，並選擇到店自取或安排送餐，滿足更多消費者的需求。

更多世界日報報導

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

4星座過40歲沒煩惱 金牛事業步正軌、他在業界建威望