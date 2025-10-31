華人大毒梟竟是學霸？網瘋傳北大西語系畢業

▲華人毒梟張智棟去年就曾在墨西哥落網，本月二度於古巴被捕，經墨西哥引渡至美國。（圖／翻攝自insightcrime官網）

[NOWnews今日新聞] 遭全球通緝的華人大毒梟張智棟，近日於古巴被捕並由墨西哥引渡至美國，微博瘋傳他畢業於北京大學西班牙語專業，讓不少中國民眾嘖嘖稱奇，甚至酸道：「不愧是北大的人才，去當毒梟都能成為一哥。」

綜合港媒報導，張智棟是1988年出生，北京人，多名北大校友證實，他是該校外國語學院西語系2006級本科生，在校期間活躍，還曾在演講比賽中獲勝。有自稱跟張智棟一起在同一家公司工作過的網友透露，「張智棟是個八面玲瓏的人，三教九流沒有他不認識的」，西班牙語水平非常高。

▲微博上曬出的相關資訊圖。（圖／翻攝自微博）

至於張智棟是如何成為華人大毒梟，據所謂知情人士踢爆，他約莫是在新冠疫情前去的墨西哥，憑藉流利西語和出色能力，親自打通芬太尼原材料供應，還娶了當地女性，獲得公民身分，深度融入當地毒品網路，甚至還獲得當地毒販保護。

《BBC》則指出，張智棟有包含王哥（Brother Wang）在內的多個化名，被美國司法部指控策劃一個龐大的國際芬太尼販運和洗錢網路，美國和墨西哥檢方都聲稱，他是串連中國芬太尼原料與墨西哥2大販毒犯罪集團的關鍵人物；美國緝毒局前特工維吉爾（Mike Vigil）表示，「王哥」可以被視為墨西哥販毒集團和中國化工企業之間，獲取芬太尼前體化學品的關鍵。

而且，這次在古巴其實是張智棟二度落網，去年他在墨西哥城被捕後，起初是關押在最高安全級別的監獄，後來法官批准他居家監禁，期間他靠挖掘地洞成功逃脫，乘坐私人飛機前往古巴，在試圖進入俄羅斯時失敗。

國際大毒梟疑似是北大校友的消息在微博上炸了鍋，許多人紛紛挖苦：「北大確實有道理的啊，西語系畢業去墨西哥當毒梟都能成一哥」、「果然學霸不管做什麼都是行業精英」、「西語生的高光時刻」、「絕命毒師」。

