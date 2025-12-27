華人常估稅不足、忽視海外項目申報 易遭IRS罰款

美國國稅局（IRS）罰款通知常令納稅人憂心忡忡。會計師劉心潔指出，多數罰款源於七大可避免的常見錯誤：逾期報稅、延遲繳稅、估稅不足、支票退票、虛報抵扣、未申報海外資產及未申報海外贈與，其中「估稅不足」與「海外項目申報」是華人最容易忽視的罰款陷阱。值得注意的是，符合首次罰款寬恕、合理原因等四類資格者，可申請減免，成功案例可省下數百至數千美元罰金。

根據劉心潔分析，IRS罰款主要來自7大原因。首先是逾期報稅，稅表未於4月15日前提交，每延遲1個月罰未繳稅款5%，最高可達25%；即使暫時無力繳稅，仍需先行申報。其次是按時報稅但延遲繳稅，「未繳稅罰款」每月罰未繳稅額0.5%加計利息，最高同樣為25%。

第三是估稅不足，自雇者、生意業主與有投資收入者需按季預繳，達當年稅額90%或上年稅額100%（高收入者為110%），否則將受罰。第四是支票退票，若繳稅支票遭銀行退回且稅額超過1250美元，將被罰2%。第五是虛報抵扣或退稅，稅務資料不實可能觸發罰款，嚴重者恐面臨刑事調查。

第六是未申報海外資產，包括FBAR（海外銀行帳戶）及8938表（海外資產），罰款常達上萬美元。第七是未申報海外贈與，若接受海外親屬匯款超過門檻卻未填報Form 3520，罰款從1萬美元起跳，最高可達贈與金額35%。

7項措施 防挨罰

劉心潔建議7項預防措施：按時報稅與繳稅，無力繳納仍需先報稅再申請分期；自雇者須按季預繳，時點為4月、6月、9月及次年1月15日；檢查W-4預扣稅設定；完整申報各類收入，包括薪資、租金、投資、自雇及海外收入；必要時可申請延期，提交Form 4868可延長六個月（僅延報不延繳）；妥善保存稅務憑證；確實申報海外項目，特別是常有海外匯款或帳戶者。

以洛杉磯華商王女士為例，因2023年8月網店收入激增，未按季預繳稅款，至翌年報稅時須補繳數千美元。由於估稅不足罰款按季計算，她最終需額外負擔逾800美元罰款與利息。她表示：「我明明按時報稅，卻不知道沒預繳也會被罰。」

4類資格 可豁免

IRS罰款並非完全無法減免。符合以下四類資格者可申請豁免：其一為首次罰款寬恕（FTA），即過去三年無罰款紀錄者；其二為合理原因，如重大疾病、喪親、失竊、天災等特殊情況；其三為依賴專業資訊，因專業人士建議或IRS官方錯誤資訊導致誤報；其四為IRS行政錯誤，如官方處理延誤或記錄錯誤。

申請方式包括致電IRS說明、郵寄證明文件或使用843表。劉心潔表示，許多華人因語言障礙未主動申請，實際上成功減免數百至數千美元罰金的案例屢見不鮮。她強調，提前規畫為避免罰款的最佳方法，掌握按時申報繳稅、足額預繳及正確申報海外項目等原則，多數罰款其實完全可預防。即便已遭罰，也仍可循正當途徑申請減免。

