華人扎根紀念碑被拆！中國怒究責 巴拿馬政府急喊：立即原地修復

國際中心／倪譽瑋報導

中共在世界各地擴張影響力，日前巴拿馬「中巴公園」的華人抵巴150週年紀念碑，地方政府認為有安全疑慮而拆除，中國方面對此「破壞友誼」的行為不滿，要求調查事件。隔天巴拿馬政府火速發聲，強調拆除工程缺乏對話、沒有事先通知，屬於地方政府私自作為，已嚴正譴責並要求調查；此外，也下令在原址立即修復紀念碑。

中巴公園「華人抵巴150週年紀念碑」被拆 中國怒斥破壞友誼

綜合《新華社》等外媒報導，巴拿馬阿賴漢（Arraiján）的中巴公園，當地「華人抵巴拿馬150週年」紀念碑是知名景點，用於銘記華人對巴百年貢獻與雙方友誼。巴拿馬華人社團指出，該公園是巴拿馬華人在抵巴多年，透過自身努力、投入建成，2024年以來華人社團多次嘗試與阿賴漢市府溝通，希望維護紀念碑，但都未得到回應。

27日夜間至28日凌晨左右，當地市府以牌坊出現結構性損壞、存在「安全風險」為由，強行拆除華人抵巴150週年紀念碑。此舉引發中方強烈不滿，中國駐巴拿馬大使徐學淵表示深切痛心「歷史將記住這一刻」，使館也痛批這是「破壞巴拿馬歷史文化和社會團結穩定」要求調查事件、修復紀念碑。

阿賴漢市府認為紀念碑有安全疑慮，在夜間進行拆除。（圖／翻攝自徐學淵X）

巴拿馬政府澄清：地方行為 已要求修復

如今巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）公開譴責阿賴漢市府的「野蠻」拆除行為，他強調，巴拿馬華人社群在該國歷史中根基深厚「應得到尊重」，已要求就此次拆除事件展開調查，並稱此類行為「不可原諒」。

另外，巴拿馬公共工程部、運河事務部等多部門分別發表聲明，指出拆除行動在夜間進行、缺乏對話、沒有事先通知，強調此舉完全是阿賴漢市政府的私自行動，會命令在原址立即修復紀念碑。

