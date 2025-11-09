華人舞蹈學院舞展 「舞韻今秋」滿堂喝采

在社區活躍且多次參加世界日報年節展活動的IAEC雅利舞蹈學院，日前在聖迪瑪斯市（San Dimas）舉辦年度舞展。100多華人舞蹈小演員演出精彩舞蹈秀「舞韻今秋」，贏得現場數百觀眾掌聲與喝采。

表演節目豐姿多彩，學生們表演中國民族民俗舞蹈、芭蕾、拉丁舞、爵士舞和街舞等，展示紮實基本功和嫻熟舞技。校長劉亞麗表示，學校20多年為社區培養大批優秀的未來舞蹈家，學生們經過專業培訓，取得可喜成績，其成長有目共睹，這與老師們辛勤努力分不開。

學院藝術總監唐瑩表示，「舞韻今秋」舞展不僅是藝術盛宴，更是一段成長的見證。未來學校將持續秉持「以舞育人」概念，培養更多熱愛藝術，勇於表達的舞者。

學院還表演多個比賽獲獎舞蹈，如在今年2月Showstopper西海岸總決賽新人組芭蕾舞類別中榮獲四顆星獎的嘉儀帶來獲獎作品「藍鳥變奏」，3月的Revolution舞蹈比賽中獲評審特別獎和芭蕾舞類別的第一名的黃子怡帶來獨舞芭蕾「睡美人變奏」等。

現場匯集學生家長和各界代表，核桃市副市長伍立倫出席並頒發賀狀。

