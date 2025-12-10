華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周

南加一名華人日前返回中國探親，因需要處理一些國外業務，使用了所謂「翻牆」軟件，沒想到經常使用的微信被禁用一周。他表示，他平時所有工作都需要通過微信群操作，這幾天猶如置身監獄一樣。返回洛杉磯後，他感嘆：「自由的感覺真好！」

居住奇諾岡的Alan Zhang在11月中旬與家人一起返回中國家鄉探親。他表示，返鄉大約十餘天。因他在馬來西亞、菲律賓有公司，需要他經常處理一些業務，於是在回國探親期間，利用手機下載的一個通訊軟體Viber，也就是所謂翻牆軟體，與在馬來西亞的一家銀行經理交流業務。因為員工取現金需要交物業費，這樣利用這個軟體溝通，前後也就約3分鐘時間，就掛斷了。沒想到，收到微信團隊訊息，提醒他通訊環境異常，需要禁言一周，朋友圈也被關閉無法應答。他說，就這樣，他的微信被強制下線了。

Alan Zhang表示，他在馬來西亞、菲律賓都有物業作民宿出租，由於微信是他經常使用的交流工具，由於被強制下線，導致員工在群裡發信息要他回覆，他無法回應，他打多少字想發出去，都沒有辦法。他說：「一下子，他如同在玻璃監獄一樣，可以看見工作群裡的信息，也可以收到工作夥伴的資訊，但就是無法溝通交流，我變成了啞巴一樣。」

他還說，由於一直使用微信交流，覺得很便利，平時很少存客戶電話號碼，只是極少數人可以用電話或短信溝通。發生微信強制下線後一周內，他深刻體會到了失去部分自由對話的痛苦。

對於發生這個意外情況，Alan Zhang解釋為，應該是中國相關網路監測技術很先進，立刻感受到當事者手機通訊環境異常，認為並非中國的內部網絡，判斷可能與詐騙有關，就採取截斷通訊手段。如此也會影響到微信通訊使用。但這種說法，還需要專業人士進一步證明。

不過，一周沒有使用微信交流，Alan Zhang也有額外感受。他表示，反正這一周開著手機什麼也做不了，現在終於可以放下了工作，忽略時差，做自己喜歡做的事情，和家人及親友在一起，充分享受家鄉美食和難得的閒暇時光。

Alan Zhang也提到，他還將遇到的情況告訴家鄉一名好友，好友也在國內經常翻牆做一些國外業務。好友說，自己經常也翻牆並未影響到什麼，猜測可能若翻牆上外網瀏覽，估計不會受到影響，但是，一旦利用通訊軟體與國外某人通話，突然流量增多，可能會立刻收到中國網路監測機構警告處理。 好友也提醒，在中國國內無論是手機還是網路，使用某種通訊軟體與國外交流，一定要多加小心，避免觸碰違規翻牆政策。

