華人酒駕被捕遭拒保 無保駕駛車禍難索賠

留學生馬小姐是一場車禍受害者，醫藥費高達12萬美元，但她的索賠案被律師拒絕，也拿不到保險公司的精神賠償。圖為示意圖。（記者張宏／攝影）

她明明是一場嚴重車禍的受害者，結果不僅律師無法提供協助，連保險公司也拒絕賠付其精神損失。留學生馬小姐在車禍中受傷，醫藥費高達12萬美元，並導致休學兩學期。她的索賠案被律師拒絕代理，也拿不到保險公司的精神賠償，原因是加州的213號法案。

律師鄧洪表示，馬小姐是南加一所大學的留學生，剛來美國不到一年。為上學方便，她在二手車行購入一輛小轎車，原本也有投保汽車保險。但不幸的是，在某次聚會後，她因酒駕被警方逮捕，雖然後來繳納罰款並完成交通課程，但留下酒駕（DUI）紀錄。幾個月後，她的保險公司通知不再續保，馬小姐多方打聽，發現其他保險公司也以「高風險駕駛者」為由，拒絕承保。為繼續上學，她只能冒險無保駕駛。

沒車保 律師不接案

有一天放學返家途中，她被一輛超速的貨櫃卡車從後方猛烈追撞。車子全毀，她本人多處骨折、腦震盪，被救護車送進醫院急救。警方報告與目擊證詞，皆確認事故完全是卡車司機的責任，然而當她出院申請理賠，噩夢才真正開始。多名律師在得知事故發生時，她沒有汽車保險，全都婉拒接案，原因是加州213號法案。

加州於1996年通過的213號法案，全名為「限制無保險駕駛人非經濟賠償法」（The Personal Responsibility Act），又稱「No Pay, No Play法案」，主要限制無保險或酒駕等違法駕駛者，在交通事故中能索取到的賠償範圍。法律規定，若在事故發生時，駕駛者沒有汽車責任險，即使事故完全不是他的錯，也不能向對方要求非經濟損失（Non-Economic Damages）的賠償，例如精神痛苦、生活不便、情緒傷害等。換句話說，即使被撞得半身不遂，也只能拿到醫藥費和工資損失。

鄧洪表示，馬小姐傷勢嚴重，但由於她無保駕駛，律師只能替她要求醫藥費和誤工費等經濟損失。然而醫院與健保機構，會先提出醫療留置權（Medical Lien），保險公司會直接將賠償款支付給醫療機構，剩下的賠償金，可能連律師費都不夠。本來是卡車司機全責，但馬小姐反而成為零賠償的受害人。

在213號法案限制下，「沒保險＝沒有精神賠償＝放棄超過一半以上權益」。多數車禍案件賠償款的主要來源，是精神痛苦，賠償金額常是醫藥費的3倍，也是律師能幫客人爭取最多金額的部分。若有律師聲稱可以「想辦法規避213法案」，一定要提高警覺，因為這是不可能的──只要車禍發生時沒有投保，這條法律就自動生效。

曾酒駕 可保高風險

他建議，汽車保險必須購買。加州法律要求每位駕駛者必須持責任保險（Liability Insurance），最低標準是單人傷亡賠償1.5萬美元、多人合計3萬美元、財產損失5000美元。這個標準是40年前制定，如今連一次輕微骨折，都未必夠支付。建議3項保額至少提高到5萬美元 、10萬美元與5萬美元，讓自己和家人得到真正的保障。

此外，即使有酒駕紀錄被踢出保單，仍可申請高風險保險。加州法律強制所有保險公司參與一項名為高風險分配制度（Assigned Risk Plan）的項目。哪怕有DUI、違規分數過高，或剛恢復駕照，仍能透過此制度購買高風險保險。保費雖然較高，但具法律效力，千萬不要冒險無保駕駛。

