華人「三顧茅廬」 感恩節花12小時救百隻火雞

感恩節吃火雞是傳統項目，南加華人為減少屠殺、守護生命，救下100隻火雞。他們展開一項「雞不可失、搶救火雞」計畫，多次尋找飼養火雞的農場，但屢次吃閉門羹；最後在洛杉磯縣蘭卡斯特（Lancaster）一家農場，「三顧茅廬」救出火雞，並悉心照顧，讓它們過上快樂沒有恐懼的生活。

洛杉磯福智基金會今年8月展開「搶救火雞」，並計畫第一年先救100隻。一開始，義工尋找飼養火雞的農場，但都吃了閉門羹，因為許多農場的火雞早已被屠宰場訂購，根本買不到。但基金會的義工們並不氣餒，他們不斷打聽，終於找到蘭卡斯特一個農場願意出售百隻火雞。

基金會副執行長石偉廷，敘述拯救火雞的艱難經歷，他說，「尋找、並救下這些火雞沒有想像中順利。」與蘭卡斯特火雞農場談妥後，他們分三次運送火雞，有一次返程路上車輛拋錨，又安排第二台車前去救援。幾名義工當天耗時12小時，從早上10時忙到晚10時，「天黑看不見，就拿著手電筒，把一隻隻火雞從拋錨的車上，搬到另一部車。」

100隻火雞如今安置在羅蘭岡小鸚鵡農場、以及北加孔雀山莊。基金會公關部孫巧宜（Jennifer Sun）表示，這些救下的火雞最初很怕人，全都縮到一邊；但兩周後，它們開始主動接近義工、伸長脖子等待餵食。「每年超過4600萬隻火雞在感恩節期間被屠宰，這麼多生命，只為一個節日被人類殺生，實在不忍。」

基金會執行長黃錦松（Benny Wong）指出，救火雞計畫，是為減少殺業，增長慈悲心。「我們分三趟救下100隻火雞，跟每年4600萬隻被屠殺的火雞相比，僅冰山一角。」因此，基金會通過推廣「蔬火雞餐」拯救更多生命，「每送出一個餐盒，就等於少殺一隻火雞，希望可以救下1萬隻火雞。」

該基金會25日製作630份「蔬食火雞」餐盒，分送給低收入戶、獨居長者、庇護所居民、以及遊民，並計畫至12月底，與多家慈善團體合作發送2300份餐盒。義工表示，希望通過救火雞、送蔬食等行動，讓更多人思考感恩節的真正意義，友善生命、健康永續。

