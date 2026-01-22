華信、立榮航空 促國內線漲價
國內線機票票價制度長年未全面檢討，在人事成本上升、新機引進與維修支出增加下，航空業者營運壓力持續加重。為此，華信航空去年向民航局送交票價調整申請，希望票價至少調漲一成；立榮航空也說，已向民航局提出票價調整案，實際漲幅仍待票價審議委員會決定。民航局則說，相關內容仍在檢視審議中。
現行國內線票價機制，是由民航局於一九九九年十一月，依航空公司提報的十四項成本，訂定各航線票價上下限，由業者在區間內自行訂價，二○一四年僅針對燃油成本改採油價公式浮動調整。
華信航空總經理莊明哲指出，現行松山飛金門為二五○○元、馬祖飛高雄為三五○○元，但單趟實際營運成本已接近五千元，過去廿六年整體成本累積增加約百分之廿，希望此次票價至少調漲一成，並於今年內實施，預估可年增約三億元營收。
為避免漲價影響離島居民，華信也建議未來可區分離島居民與一般旅客票價，一般旅客依淡、旺季採浮動票價，離島居民則維持支付票面價七成、其餘三成由「離島建設條例」補助。
華信董事長陳大鈞也指出，現行長者搭乘國內線享五折優惠，導致即使航班客滿，收入也等同打對折。此外，高雄至花蓮航線目前載客率僅約二成，曾出現單班僅四名旅客的情況；台中至花蓮平均載客率也僅三成，若能調整或停飛載客率偏低航線，估每月可減少約三、四千萬元虧損。
立榮航空也說，現行國內線票價僅燃油成本隨油價調整，人力、維修等多項成本長期未反映在票價上，已向民航局提出票價調整申請。
