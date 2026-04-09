華信停飛花東航線引傅崐萁不滿 她反指：79億鐵路安全計畫卡預算

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民進黨團副幹事長陳培瑜。 圖：蕭依岑／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 華信航空傳出將停飛花蓮往返高雄及台中航線，引發地方關注與國民黨團總召、立委傅崐萁批評交通政策，民進黨團副幹事長陳培瑜今（9）日回應表示，若花蓮人沒有一條安全回家的路，「始作俑者就是傅崐萁」，直指關鍵在於鐵路安全預算遭到延宕。

民進黨立院黨團今日召開輿情回應記者會，由書記長范雲、副書記長吳沛憶、副幹事長陳培瑜出席，並接受媒體聯訪。

陳培瑜指出，交通部今年已向行政院提出並獲核定「台鐵宜花東及南迴線鐵路設施安全改善計畫」，為期五年、總經費79億元，但該筆預算目前仍卡在尚未審查的中央政府總預算中。她強調，「這筆79億就在現在沒有審查的總預算當中」，質疑究竟是誰阻礙花蓮人安全回家的路。

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她進一步表示，國民黨先前提出718億元「新興計畫」要求行政院先行動支，但其中卻未納入這項鐵路安全改善計畫，批評相關提案「荒謬」，並質疑傅崐萁「既不審總預算，也沒有把79億放進718億裡面」。

對於華信航空停飛航線一事，陳培瑜指出，華信本為民營航空公司，這次停飛的是花蓮至高雄與台中航線，而花蓮往返台北航線每班平均載客量不到10人，顯示航空並非多數民眾主要交通方式，實際仍以鐵路與公路為主。

她強調，交通部正積極推動鐵路安全改善方案，才是確保花東交通安全的關鍵，但國民黨團未予支持。她並點名，若花蓮人希望有一條安全回家的路，「請去找傅崐萁、徐榛蔚」，以及未來國民黨縣長參選人游淑貞。

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