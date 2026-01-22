華信喊國內線機票漲1成

國內航線票價二十六年未調整，華信航空已向民航局提案要求提高一成。

華信航空董事長陳大鈞二十二日指出，國內航線票價二十六年未調整，載客率要達到九成才能損益兩平。雖然華信去年賺了三億元，但票價結構不合理仍應改善，已向民航局提案要求調漲國內線票價一成。

陳大鈞說，雙螺槳ＡＴＲ７２型客機全新一架要八億元，華信的獲利每年賺不到一架飛機，靠貸款進行財務操作以維持營運。

華信航空總經理莊明哲表示，國內線票價已二十六年未調整，但同期營運成本則約上漲兩成。去年底已經把票價調漲申請提到民航局，希望至少可調漲一成。本次調整也希望建立一般機票依淡旺季採浮動票價，但離島居民搭機則仍維持優惠價格方向。

陳大鈞表示，華信航空深耕國內離島航線，目前從台北、台中、高雄出發的國內及離島航線總共十一條。今年將優先以旺季加密本島往返澎湖、金門離島班次服務，並視情況搭配集團窄體機支援運能。

莊明哲表示，高雄馬祖航線自去年六月以每週一班開航後，旅遊旺季及暑假平均載客率達九成；進入冬季市場淡季，載客率約降至五到六成，但考量本島南部往返馬祖基本旅運需求，評估在三月底新機到達後增至每週兩班。