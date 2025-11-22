華信引擎整流罩掀起 民航局罰6萬.維修員停職1個月
台北市 / 綜合報導
今年5月16日，華信航空一架從高雄飛往金門的班機，因為引擎整流罩掀起，被迫緊急折返。民航局決定對華信航空處以警告，開罰六萬元，維修員則是遭到停職一個月。
調查發現，這起事件是因為華信維修廠的維修人員，執行飛行前發動機檢查作業時，受加油作業影響中斷檢查，沒有把整流罩確實緊扣，才導致意外。民航局對華信航空處以警告；對此華信航空回應，目前全部都已完成改善。
