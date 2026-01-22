華信盼國內線票價至少漲10% 民航局：已收件檢視

（中央社記者黃巧雯台北22日電）國內線機票票價成本調整機制逾20年未更動，在成本上升20%的情況下，華信航空今天表達期盼今年票價至少調漲10%，也拋出浮動票價構想。民航局表示，已收到業者送件，檢視中。

交通部民用航空局在民國88年11月，依據航空公司提報的14項成本，計算航空公司國內各航線運價的上、下限，由業者自行在上下限間訂定票價，103年再核定14項成本中的油價採用浮動方式，設定票價調整門檻。

華信航空目前從台北、台中、高雄出發的國內及離島航線總共11條。華信航空總經理莊明哲接受媒體聯訪時表示，由於引進新機、員工薪資增加，享有成人票價5成優惠的長者搭乘比率也從8%至10%上升至近14%，經綜合評估整體成本約增加20%。

莊明哲透露，期盼國內線票價能至少調漲10%，去年11月已將相關資料送至民航局，預計審議委員會將依據社會情況、物價核定合理的票價，「但結果可能還是沒辦法滿足我們整個成本上升產生的需求」。

民航局對此表示，已經收到業者送件，目前正在檢視中。

莊明哲指出，目前國內線的票價已是20多年前所訂定，以松山飛金門為例，票價約新台幣2500元、2600元，而華信航空去年新開高雄至馬祖南竿定期航線，原先公司提出需求票價為5000元，但實際審議結果僅3500多元。

除了期盼能在今年調漲票價外，莊明哲還提出針對一般民眾，依淡季、旺季實施浮動票價的構想，而為了照顧離島居民，則有其他適用的票價。

華信航空董事長陳大鈞表示，目前華信所經營高雄至花蓮航線載客率2成，台中至花蓮載客率3成，其中前者更曾出現一班僅4名乘客的情況；至於其他業者所經營的台北至花蓮航線，載客率僅1成。

陳大鈞指出，一般國際線搭乘率要6成至6成5才能打平，國內線約9成2至9成4，希望能調整搭乘率太低的國內線，他認為，若收掉台中至花蓮、高雄至花蓮航線，預計每個月少虧3000、4000萬元。

目前華信營收來源分為國際線、國內線及地勤代理，莊明哲表示，公司去年仍有賺錢，但國內線營收獲利較低，最賺錢的應該是地勤代理。他提到，去年公司營收約64.7億元，今年預估65、66億元，以國內線營收約30億元推估，票價若調漲10%，營收約可增加3億元。（編輯：管中維）1150122