華信航機汰舊換新！ATR新機今抵達松機 增國內航線運能

[Newtalk新聞] 華信航空 ATR 72—600 新機抵台！華信航空自購 ATR 新機國籍編號 B—16865，在法國土魯斯 ATR 原廠完成交機後，今年 11 月 24 日從法國出發，沿途飛航經過埃及、阿布達比、印度、曼谷，於今（28）日下午 16:00 順利抵達台北松山機場。華信航空董事長陳大鈞、總經理莊明哲親自前往接機，台北航空站主任鄭堅中等貴賓共襄盛舉前來祝賀，松山機場也特別為這架嶄新 ATR 飛機舉行象徵好運的灑水儀式。

圖：華信航空／提供

華信航空董事長陳大鈞表示，為響應節能減碳，B—16865 新機從法國 ATR 交機中心飛渡返台過程中，特別使用添加 30% 生質燃油之永續航空燃料 （SAF），華信航空為國內航線首創添加永續航空燃油的航空公司，展現對永續發展的具體作為。

華信航空以 ATR 機隊飛航金門、澎湖、馬祖離島航線以及台東、花蓮本島航線。本次規劃引進 3 架新機，為航機汰舊換新，除今日抵達的 B—16865 新機外，12 月及明年初將再引進兩架 ATR 新機。此外，為增加國內航線運能，提供旅客更密集便捷的飛航服務，華信航空預計再引進第 13 架ATR新機，規劃明年第二季起投入營運，有效提升整體機隊運能。

B—16865 新機配備升級新型發動機，具備高效、節油及低排碳等優點，節省至少 3% 的燃油消耗、減少二氧化碳排放量，顯現華信航空對環保減碳的重視。ATR 新機裝置全新設計空調系統，優化空調系統效能及降低能耗，在客艙空調循環系統方面，更加裝高效率空氣微粒子過濾網，可強化客艙空氣品質及維護旅客健康。

