華信航空大手筆租賃辦公室！ 三年租金逾4934萬

華航（2610）今（24）日下午4點38分發布重大訊息，代子公司華信航空股份有限公司公告，將租賃位於台北市敦化北路405巷123弄3號的辦公房舍，租賃面積達943坪。該項交易金額按年度分三年支付，第一年金額為新台幣14,686,872元，第二年16,449,300元，第三年18,211,728元，總計達49,347,900元。

華航24日下午4點38分發布重大訊息，代子公司華信航空股份有限公司公告，將租賃位於台北市敦化北路405巷123弄3號的辦公房舍。（圖/華航提供）

公告中指出，此次交易的對象為母公司華航，屬於關係人交易，並經華信航空董事會於同日通過。華信航空表示，選定此地作為辦公房舍是基於營運需求考量，並以議價方式決定租賃價格，參考市場行情作為依據。

根據公告，此次交易的付款條件將按照合約執行，交易標的將用於業務營運，且未涉及任何契約限制條款或特殊約定事項。華信航空強調，此項交易符合相關規範，並於同日獲監察人承認及審計委員會同意。

華信航空在公告中進一步說明，此次租賃案未涉及專業估價，亦無需會計師意見，並表示該交易為母子公司間的正常業務安排，符合市場價格。

