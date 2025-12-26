華信航空推優惠 今限時搶全航線現折800元

▲華信航空特別加碼推出年終壓軸回饋，於今（26）日09:00 至 23:59限時一天，推出國內全航線單程現折800元超值方案。（圖／華信航空提供）

[NOWnews今日新聞] 隨著政府普發萬元補助，年底消費持續升溫，華信航空自12月起推出的「周五萬元放大術」主題促銷活動，獲得旅客熱烈迴響。為回饋旅客支持，華信航空特別加碼推出年終壓軸回饋，於今（26）日09:00 至 23:59限時一天，推出國內全航線單程現折800元超值方案，邀請旅客把握最後機會，立即透過華信航空APP搶購。

華信航空延續前三周「周五限定航點優惠」的熱潮，本周壓軸登場的最有感的是「全航線折扣」。旅客只要於今日透過華信航空APP訂購國內航線機票，輸入折扣碼「FLY800」，即可享有單程票價現折800元優惠（高雄-南竿航線不適用）。本次優惠僅限一天、限量1000組，數量有限、售完為止。

廣告 廣告

華信航空「萬元放大術」年終慶加碼活動，適用搭乘期間為 2026 年 1 月 1 日至3 月 31 日止。旅客可善用年終優惠提前規劃明年第一季的春季旅行，避開連續假期與人潮高峰，以更實惠的價格輕鬆展開國內旅遊行程，讓手中的萬元補助發揮最大效益。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

比例創新高！76%勞工預估有年終拿 2成看好金額增加

長榮航空飛洛杉磯航班「異常訊號」 空中放油轉降關西機場

旅天下明年1月掛牌上櫃 董座看好營收