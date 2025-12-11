華信航空推「2025萬元放大術」折扣碼活動 12月周周搶限量
[Newtalk新聞] 為響應政府普發現金一萬元政策，華信航空 12 月推出「2025 萬元放大術」折扣碼活動，每逢週五 09:00—23:59 推出不同主題航線折扣碼，旅客每周五可至華信航空 APP 搶購機票特惠價，包括金門、澎湖、及花蓮、台東國內航線，週週搶限量折扣，華信航空將民眾手中的萬元現金放大，以更超值優惠的方式，帶您玩 GO 台灣之美。
華信航空董事長陳大鈞表示，「2025 萬元放大術」折扣碼活動，每周三預告當週主題航線，在每周五活動當天於華信航空 APP 通路輸入折扣碼，即可同時享有來回程機票折抵。旅客可至華信官網／APP 以及 FB／IG 參考相關活動說明，數量有限、先搶先賺，敬請把握 2025 年底最超值的優惠。
利用普發現金，搭配華信航空推出的「萬元放大術」，民眾可輕鬆規劃花東與離島小旅行。華信航空在北、中、高都有班機直飛金門，旅客可搭乘華信航空班機到金門觀賞冬季候鳥，再享受一份熱騰騰的金門經典小吃；冬季澎湖海鮮正肥美，歡迎旅客搭乘華信航空直飛班機到澎湖，享受當地海鮮美食；冷冷冬天更是泡湯的好時節，旅客可搭機到花東，感受東台灣純淨美景及泡湯，讓身心得到徹底放鬆。
下載華信航空 App 並更新至最新版本，即可體驗最新最方便的各項功能。「2025 萬元放大術」活動內容下方另有 App 折扣碼輸入步驟教學，搭配圖文說明，輕鬆易懂。更多資訊，歡迎查詢華信航空官網 www.mandarin-airlines.com。
