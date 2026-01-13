華信航空推「2026離島辦年貨」 冬季飛離島1368元起

〔記者蔡昀容／台北報導〕下個月迎農曆新年，華信航空今天(13日)開始「離島辦年貨」活動，邀請旅客搭華信航空直飛澎湖、金門、馬祖離島採買年貨及旅遊，機票優惠價1368元起，活動至2月8日止。

採買年貨不一定要本島人擠人。華信航空1月13日至2月8日推「離島辦年貨」活動，飛澎湖單程優惠價1368元起、飛馬祖1688元起、飛金門1788元起，旅客可前往離島選購在地特色年味好物，並同步展開旅遊行程。

華信航空也與澎湖、金門、馬祖的人氣店家合作，旅客在活動期間持華信航空登機證，到指定店家消費即享有獨家優惠。

華信假期也同步推出澎湖、金門機加酒行程，最高享買一送一優惠，兩人成行總價6666元起。下單澎湖指定機加酒，得以499元加購市價1140元的澎湖限定海味禮盒；訂購金門指定機加酒，加贈金門限量版特色紀念酒，數量有限，送完為止。

