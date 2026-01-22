華信航空提案「國內線最少漲10%」、改採浮動制票價 民航局審議中

即時中心／徐子為報導



華信航空今（22）天表示，近年成本已上升20%，已向政府提案今年票價至少調漲10%，還拋出「浮動票價」構想。對此，交通部民航局證實，已收到業者送件，現正檢視審議中。





現行的國內線機票票價成本調整機制，是民航局於1999年11年時，依航空公司提報的14項成本，計算國內各航線運價的上、下限價格，並由業者自行在上下限間訂價，2014年再核定「油價」採浮動方式，設定票價調整門檻。



華信航空目前在台北、台中、高雄出發的國內及離島航線共計有11條。華信航空總經理莊明哲透露，由於引進新機、員工薪資增加，享長者5成優惠票價搭乘比率也從8%升至近14%，經綜合評估，華信航空整體成本約增加20%。



莊明哲說，盼國內線票價能至少調漲10%，去年11月已將相關資料送至民航局，預計審議委員會將依據社會情況、物價核定合理的票價，不過他預期審議結果可能無法一次達到業者期望，「但結果可能還是沒辦法滿足我們整個成本上升產生的需求」。



莊明哲舉例，華信去年新開高雄至馬祖南竿定期航線，原先業者提出申請票價為5000元，但實際審議結果僅3500餘元。



華信除了希望能調漲票價反映成本外，還提出可針對一般民眾，依淡季、旺季實施浮動票價。



華信航空董事長陳大鈞補充表示，目前華信所經營高雄至花蓮航線載客率僅2成，台中至花蓮載客率3成，更曾出現一班僅4名乘客；他家業者台北花蓮航線，載客率更是僅1成。



對此，民航局表示，已收到業者送件，目前正在檢視中。









