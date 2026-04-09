華信航空擬停飛花蓮 傅崐萁批交通部長期怠惰
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導
華信航空擬停飛花蓮航線，引發各界關注。對此，立委傅崐萁今（9）日指出，此舉不僅衝擊花東交通，更暴露政府整體交通與觀光政策嚴重失衡，最終犧牲的是台灣人民最基本的交通權益，航空業本就應承擔「交叉補貼」責任，國際航線賺錢，合理用於支撐國內與偏鄉航線；他說，交通部長期怠惰，才是真正讓航線走到今天的主因，無論是營運補貼、公共服務航線（PSO）制度、還是票價合理化機制，中央早有工具卻從未積極啟動，當油價成本上升、需求波動時，政府選擇袖手旁觀，最後再讓業者「自行停飛」，這不是市場機制，而是政策卸責。
傅崐萁表示，先看最關鍵的事實，台灣觀光早已出現嚴重「逆差」，根據統計，2025年國人出國約1894萬人次，創歷史新高，但來台國際旅客僅約857萬人次，千萬人次落差造成觀光逆差達7、8千億元。換言之，台灣的觀光收入大量外流，國際航線需求強勁、航空公司獲利穩定，卻未回饋國內運輸體系。在這樣的結構下，但現在的荒謬現象造成國際線大賺，國內線卻說停就停，政府完全沒有制度要求，也沒有政策引導，形同放任失衡擴大。
傅崐萁直言，華信以「載客率低、長期虧損」為由主張停飛，根本是本末倒置，花蓮航線從來就不是「市場航線」，而是政策性運輸，是當鐵路、公路中斷時，花東居民唯一的「救命通道」。今天交通部卻放任航空公司用商業邏輯決定存廢，等同宣告，花東人的交通權益，竟是用賺不賺錢來衡量。
「航空運輸是備援生命線，不是觀光附加選項，一旦停飛，等於讓整個區域在災時直接斷聯。」傅崐萁提及，民航局作為主管機關，更難辭其咎，當初在復興航空解散後，政府協調華信航空進場接手，就是為了確保花東航線不中斷，這是國家層級的承諾。如今航線說停就停，民航局卻沒有任何替代方案，請問主管機關到底在做什麼。
「花蓮不是高雄、不是台中，沒有高鐵更沒有四通八達的高速公路與國道，交通條件本就脆弱。」傅崐萁強調，所謂「需求不足」，更是脫離現實的說詞，每逢颱風、地震甚至一場大雨，蘇花公路與鐵路隨時中斷，若交通部今天可以默許花蓮航線因虧損停飛，明天是否也可以讓離島航線自生自滅，所謂區域平衡發展，難道只是選舉口號？傅崐萁呼籲交通部說清楚，到底是在保障人民回家的權利，還是在用獲利數字決定誰能回家？
照片來源：傅崐萁辦公室
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