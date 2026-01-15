華信航空攜手松山機場 舉辦「小小飛行家」學習營

華信航空秉持敦親睦鄰精神，1/15首度攜手台北國際航空站、沅星航空與統一超商共同舉辦「小小飛行家」學習營公益活動，帶領台北市民權國小250位學童走進機場，探索松山機場的天空任務。活動於上午9時在華信航空櫃台前揭開序幕，華信航空總經理莊明哲、台北國際航空站主任鄭堅中、沅星航空總經理盧浩智、統一超商長官及台北市民權國小校長李承華等貴賓，結合航空專業、科技探索與職涯啟發，與懷抱飛行夢想的學童們一起圓夢飛翔，現場氣氛熱鬧溫馨。

華信航空總經理莊明哲表示，華信航空長期深耕在地關懷，持續將企業公益與教育發展結合。本次「小小飛行家」學習營，內容包含航空職涯探索、飛行模擬機駕駛體驗、無人店科技探索及參觀松山觀景台。透過專業講座結合飛航體驗，融入零售科技元素，並親眼觀察飛機起降與地面作業，將知識與真實場景緊密連結，讓航空探索之旅更加生動有趣，引導學童認識航空產業，培養對飛行的學習興趣。

為提升學習互動與趣味性，華信航空機師、空服員及機務人員在職涯分享課程時，特別準備飛機模型作為有獎徵答禮品，學童們專注聆聽、踴躍搶答，現場反應熱烈，許多同學更表示未來志願希望成為飛行員。

華信航空透過精心規劃的航空與科技體驗課程，引導學童在實地體驗中加深對航空業的認識。華信航空未來將持續以實際行動關懷學童，善盡企業社會責任，結合本土教育學習，為社會注入更多正向能量。 查看原文