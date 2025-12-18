華信航空長期支持偏鄉學童的教育學習，12/17首度與球芽基金合作，在台中國際機場盛大舉辦「頒獎典禮與航空職涯探索」公益活動，鼓勵棒球隊孩子在精進球技的同時，也能兼顧課業、培養多元職涯知識。華信航空總經理莊明哲、台中航空站主任張瑞澍、球芽基金理事長邱繼加、中華職棒球星陳文杰及韓籍啦啦隊女神 Mingo朴旻曙等貴賓蒞臨現場，為中部地區品學兼優的偏鄉棒球隊學童頒獎喝采，一起圓夢飛翔。

華信航空攜手球芽基金 助偏鄉棒球隊圓夢飛翔

華信航空總經理莊明哲表示：「華信航空以實際行動關懷偏鄉學童，將企業公益與教育發展結合，希望透過精心規劃的航空職涯體驗，帶領孩子走進航空產業，為他們的未來埋下一顆飛行夢想的種子。」為鼓勵這些勇於追求夢想、熱愛棒球的孩子，華信航空總經理莊明哲親自一一致贈禮物，並特別頒發本屆台中金龍特別獎得主兩張台中-花蓮來回機票，讓汶水國小得獎學童立刻實現搭機飛行的夢想。

▲為鼓勵這些勇於追求夢想、熱愛棒球的孩子，華信航空總經理莊明哲親自一一致贈禮物。(圖/華信航空)

本次活動特別安排職棒球星陳文杰以自身經歷勉勵學童；熱情活力的Mingo則帶領全場小球員一起跳應援舞蹈。「歡迎搭乘華信航空球芽專機！」航空職涯探索時段一開始，華信航空機師、空服員及機務人員立即將活動現場打造成模擬飛機客艙。從歡迎登機、機師廣播、空服員示範救生衣到模擬飛機降落流程，全程以中、英文廣播呈現，讓學童彷彿身歷其境。尤其女性機務人員分享飛機起飛前360度檢查，更讓孩子們大開眼界、覺得非常新奇。

▲華信航空總經理莊明哲特別頒發本屆台中金龍特別獎得主兩張台中-花蓮來回機票，讓汶水國小得獎學童立刻實現搭機飛行的夢想。(圖/華信航空)

為加深學童對航空產業的認識，華信航空特別安排參觀機務維修棚廠，讓孩子近距離接觸飛機，由專業機務人員介紹棚廠設施與維修流程。學童們在探索與學習中收獲滿滿，最後於華信航空飛機前留下珍貴合影，為本次航空體驗之旅畫下圓滿句點。

華信航空善盡企業責任，致力關懷弱勢族群，為社會注入溫暖正向力量。未來將持續陪伴偏鄉棒球隊孩子向上飛翔，讓每一顆心中的飛行種子都能發芽茁壯，飛向更高、更遠、更寬廣的天空。 查看原文